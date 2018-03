Nový kapitán Hrbatý predbežne nominoval šesť hráčov na súboj proti Bosne a Hercegovine

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Lukáš Lacko, Andrej Martin, Martin Kližan, Jozef Kovalík, Norbert Gombos a Igor Zelenay sú v širšom predbežnom kádri nového kapitána tímu SR Dominika Hrbatého na bratislavské stretnutie Slovensko - Bosna a Hercegovina 6. - 7. apríla na antuke pod zatiahnutou strechou NTC v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 tenisových reprezentačných družstiev mužov.

Nástupca Miloslava Mečířa na lavičke Hrbatý oznámi definitívnu päticu neskôr, všeobecná uzávierka je v utorok 27. marca. V každej nominácii sú potom ešte možné dve zmeny pred žrebom programu vo štvrtok 5. apríla. Päť hráčov namiesto štyroch je experimentálna novinka v rámci navrhovanej reformy MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).

Spoločná zahraničná príprava

K zmenám patrí aj situovanie na piatok a sobotu, program v podobe dvoch dvojhier v prvý deň a štvorhry a zostávajúcich dvoch dvojhier v druhý deň a skrátenie zápasov z troch získaných setov na dva. Opatrenia sa minimálne na túto sezónu netýkajú svetovej skupiny DP.

Utorňajšia prezentačná tlačová beseda v Národnom tenisovom centre sa konala takto skoro z dôvodu, že Slováci cestujú na zahraničnú spoločnú prípravu.

"Odchádzame do španielskej Marbelly, kde Martin, Kližan, Kovalík a Gombos odohrajú aj budúcotýždňový antukový challenger. Lacko je teraz na turnaji v americkom Miami a zatiaľ má naplánovaný aj challenger na tvrdom povrchu v hale vo francúzskom St. Brieuc od 26. marca. V tomto období sa usiluje o prienik nad čiaru hlavnej súťaže dvojhry parížskeho grandslamového Roland Garros. Podľa vývoja situácie sa uvidí, či a kedy pricestuje za nami, Zelenay tiež," povedal Hrbatý v utorok pre agentúru SITA.

Kližan hodnotí zmeny pozitívne

Do Španielska smerujú aj tréner daviscupového družstva Tibor Tóth, ktorý kedysi viedol práve Hrbatého, ďalej kondičný kouč David Olasz, fyzioterapeut Robert Bezák a masér Tomáš Martikán.

"Som veľmi rád, že som v tomto tíme. Za ten krátky čas, odkedy je Dominik kapitánom, sa udialo niekoľko zmien, ktoré sú veľmi pozitívne. Napríklad to, že ideme všetci do tej Marbelly. Viackrát sme si sadli, komunikujeme spolu, každý sa teší na sústredenie aj samotný Davis Cup. Nechcem povedať, že dosiaľ sme to brali ako povinnosť bez motivácie. Všetci však chceme makať a ukázať sa a určite je to aj tým, že teraz je tam Dominik," povedal Kližan.

"Sme piati hráči medzi 100. a 150. miestom v rebríčku. Tvoríme teda veľmi vyrovnaný tím, čo je dobre, keďže kapitán sa bude môcť rozhodnúť na základe aktuálnej situácie. Osobne som vždy radšej, keď hráme Davis Cup na antuke. Predchádzajúci zápas proti Poľsku ukázal, že sa mi na nej hrá v NTC dobre. Veľmi sa teším na nadchádzajúce obdobie. Najbližšie dva týždne ukážu, v akej som forme. Pochopiteľne, je vecou kapitána, či mi bude dôverovať a dostanem sa do zápasu," uviedol Martin.

Jednotkou súpera Džumhur

Renkingovou jednotkou Bosny a Hercegoviny je Damir Džumhur na 30. priečke v rebríčku ATP. Nasledujú 75. Mirza Bašič, 216. Aldin Šetkič a 267. Tomislav Brkič. Vo štvorhre je Džumhur 156., Brkič 303., Šetkič 428. a Bašičovi patrí 639. pozícia. Všetci piati slovenskí singlisti sa momentálne nachádzajú v druhej stovke hodnotenia: 104. Lacko, 121. Martin, 140. Kližan, 141. Kovalík a 146. Gombos. Deblový špecialista Zelenay figuruje na 102. mieste vo štvorhre.

Víťaz bude 14. - 15. septembra hrať v play-off o svetovú skupinu 2019, zdolaný nastúpi tiež 14. - 15. septembra alebo 19. - 20. októbra / 26. - 27. októbra v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v tejto skupine regionálnej zóny. Vzhľadom na absenciu vzájomnej minulosti s Bosnou a Hercegovinou v septembri určil hostiteľa dodatočný žreb a ten prial tímu SR. Ak Slovensko v apríli neuspeje, na jeseň bude hrať proti niekomu z dvojice Bielorusko (doma), Rusko (vonku).

Slováci vlani v septembri úspešne zvládli bratislavské stretnutie s Poliakmi (4:1) v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny. Finalista Davis Cupu 2005 Slovensko je v "II. lige" sústavne od sezóny 2007. Päťkrát neúspešne hralo o postup (2007 Kórejská republika, 2008 Srbsko, 2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália) a v šiestich prípadoch odvrátilo zostup do II. skupiny euroafrickej zóny (2009 Macedónsko, 2010 Bielorusko, 2011 Ukrajina, 2012 Portugalsko, 2013 Švédsko, 2017 Poľsko).

Bosna a Hercegovina hrá v DP od sezóny 1996. V predchádzajúcej sezóne uspela 5:0 proti Poľsku v 1. kole I. skupiny euroafrickej zóny a prehrala s Holandskom 1:3 takisto v Zenici v rozhodujúcom 2. kole, ktorého dosiahnutie bolo jej rekordným výsledkom.

Teraz sa v rovnakom štádiu súťaže ocitla priamo, teda s voľnom na 1. kolo rovnako ako SR. Hrajúcim kapitánom je Tomislav Brkič. Bosna a Hercegovina ešte v sezóne 2009 hrala v III. skupine euroafrickej zóny, teda o dve ligy nižšie. Vlani mala premiéru v I. skupine euroafrickej zóny. Figuruje na 37. pozícii v daviscupovom renkingu ITF, Slovensko je na 24. mieste.

Vstupenky na piatkovú (16.00 h) aj sobotňajšiu (14.00 h) časť stretnutia stoja zhodne 10 eur. V distribúcii sú v sieťach TicketPortal.sk a Predpredaj.sk a na recepcii NTC.

Daviscupového rekordéra SR Hrbatého v novembri zvolil do funkcie výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu (STZ). V tajnom hlasovaní mal priazeň desiatich členov exekutívy, protikandidát Karol Kučera troch. Mečíř sa po 24 sezónach zo zdravotných dôvodov neuchádzal o obnovenie platnosti zmluvy.

Hrbatého protikandidátom bol spomenutý Kučera, kolega z tímu, ktorý sa v roku 2005 prebojoval do finále celej súťaže. Slováci vtedy v domácom prostredí v Bratislave podľahli Chorvátom 2:3, rozhodnutie padlo až v záverečnej dvojhre. Hrbatý, Kučera aj smutný hrdina súboja o "šalátovú misu" spred 13 rokov Michal Mertiňák sú držiteľmi Ceny za oddanosť reprezentácii v Davis Cupe od ITF. Ponuku od STZ na funkciu kapitána neprijal Marián Vajda, bývalý kouč Hrbatého, ale aj srbského nedávneho lídra singlového renkingu Novaka Djokoviča.

"Myslím si, že po určitých problémoch, ktoré v tíme boli, sa jeho členovia dali zasa dokopy. Nastavili sa na reštart a teraz je ten nový začiatok určitým spôsobom daný aj tým, že Miloš zo zdravotných dôvodov skončil vo funkcii. Rád by som dosiahol také stmelenie tímu, aké počas mojej hráčskej éry viedlo až k postupu do finále Davis Cupu. Možno to bude o to ťažšie, ale zároveň aj motivujúcejšie, že niektorým z kostry aktuálneho tímu zostávajú len nejaké 2-3 roky vrcholnej výkonnosti, možno 5 rokov. Všetko teda treba zvládnuť za primerane kratší čas. V prvom rade dúfam, že spoločne do toho pôjdeme s láskou a srdcom," skonštatoval Hrbatý pre SITA ešte v novembri.

"Možno ten reštart nemusí zafungovať už počas sezóny 2018. Dúfam však, že chlapci zaberú, lebo každá stratená sezóna sa ťažko dobieha. O čo rýchlejšie sa pohneme nahor, o to skôr si tím môže začať plniť sny. Vízie sú jedna vec, realita druhá, ale viem, že chalani túžia po svetovej skupine, aby si mohli užiť jej atmosféru a špičkové zápasy. Tá svetová skupina je ultimátnym vrcholom a dúfam, že nám návrat do nej vyjde už v roku 2018, hoci je nie som Harry Potter, ktorý robí zázraky mávnutím čarovného prútika. Mojou úlohou však je pomôcť hľadať celému tímu tie správne formulky," skonštatoval nový kapitán, ktorý teraz zároveň je osobným koučom Kližana.

Mečíř bol kapitánom nepretržite od roku 1994

Hrbatý zhodou okolností prebral funkciu v čase zásadných zmien formátu a pravidiel Davis Cupu a pre SITA podotkol: "Moje začiatky budú o to náročnejšie, že vzhľadom na už iba dva dni po doterajších troch a dva získané sety namiesto troch to bude chcieť trochu iné taktické zmýšľanie. Treba si dôkladne naštudovať všetky tie zmeny."

Štyridsaťročný Bratislavčan Hrbatý je niekdajším 12. mužom svetového rebríčka, v singli na hlavnej profesionálnej úrovni ATP World Tour nazbieral 6 trofejí.

Semifinalista parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 1999 sa dvakrát radoval z Hopmanovho pohára miešaných reprezentačných tímov v austrálskom Perthe (2005 a 2009), raz z ATP World Team Cupu reprezentačných družstiev mužov v nemeckom Düsseldorfe (2000) a v sezóne 2005 sa výrazne podieľal na prieniku SR do finále Davis Cupu, v tom istom roku sa stal aj Športovcom roka na Slovensku.

V súčasnosti sa venuje najmä trénersko-metodickej práci, po dlhodobej kooperácii s Tureckou tenisovou federáciou (TTF) sa zapojil do rozvojových programov STZ. Vlani ho na galavečere v Národnom tenisovom centre v rámci vyhlasovania výsledkov ankety Tenista roka 2017 v SR uviedli do Siene slávy slovenského tenisu.

Hrbatý je držiteľom slovenského maxima v DP podľa počtu jednotlivých víťazstiev celkovo (33:25, ex aequo s Kučerom - 33:18), triumfov vo dvojhre (28:14), štartov v jednotlivých stretnutiach SR (26) aj absolvovaných rokov (14). Debutoval v sezóne 1996, rozlúčil sa v súťažnom ročníku 2009. V Davisovom pohári postupne získal skalpy takých veličín, akými boli alebo sú Švédi Magnus Norman a Thomas Enqvist, Brazílčan Gustavo Kuerten, Rus Marat Safin, Čiľania Nicolás Massú a Marcelo Ríos, Američan Andy Roddick, Nemec Tommy Haas, Španiel Fernando Verdasco, Argentínčan Guillermo Coria či Chorváti Mario Ančič a Ivan Ljubičič.

Teraz 53-ročný olympijský šampión 1988 z juhokórejského Soulu Mečíř bol kapitánom nepretržite od vstupu Slovenska na daviscupovú scénu v roku 1994. Jedinú prevádzkovú výnimku tvoril duel v Čile vo februári 2006, keď zdravotne indisponovaného Mečířa zastúpil spomenutý Tibor Tóth a hostia prehrali 1:4. Bojnický rodák Mečíř pri odrátaní tohto výsledku dosiahol štatistiku 34:21.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.