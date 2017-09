Novinky autosalónu vo Frankfurte rýchlo zamieria aj do bazárov

BRATISLAVA 20. septembra 2017 (WBN/PR) – V týchto dňoch sa koná najvýznamnejší autosalón v Európe, na ktorom automobilky vždy v nepárnych rokoch skladajú účty z toho, čo robili za uplynulé dva roky a predstavujú svoje novinky na ďalšiu sezónu. Tento rok je síce účasť na veľtrhu IAA vo Frankfurte nad Mohanom o niečo skromnejšia ako pri poslednom ročníku, napriek tomu sa k nemu upína pozornosť všetkých profesionálnych aj laických záujemcov o automobilovú techniku a jej najnovší vývoj.

„Veľtrh napäto sledujeme aj my, pretože naznačí nové trendy nielen v oblasti nových vozidiel. Doba a s ňou tiež obchod s automobilmi sa stále zrýchľuje. Veľa modelov, ktoré verejnosť vo Frankfurte uvidí ako horúce novinky, sa tak pravdepodobne už do konca roka dostane aj na trh zánovných ojazdených vozidiel. Prax potvrdzuje, že v ponuke našej značky Mototechna sa spravidla objavujú už do štyroch mesiacov od ich prvej oficiálnej prezentácie,“ hovorí generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.

Ponuku Mototechny charakterizuje nízky vek a kilometrový nájazd, až o 40 % nižšia cena oproti novým vozidlám a rýchla dostupnosť, keďže s autom je možné odísť prakticky ihneď. V tomto roku patria medzi najobľúbenejšie autá v Mototechne Škoda Fabia, Dacia Duster, Kia Ceed, Opel Astra, Suzuki Vitara či Kia Sportage. Zákazníci najčastejšie kupujú vozidlá s benzínovým pohonom, sú to viac ako tri štvrtiny prípadov. Z motorizácií sú najvyhľadávanejšie autá 1.2 TSI, 0,9 TCe a 1,2 16V. Aj pri zánovných vozidlách stále s výrazným náskokom vedie manuálna prevodovka, ktorú si zvolí až 86 % zákazníkov .

Do podoby slovenského trhu ojazdených vozidiel vrátane ponuky značky Mototechna určite prehovorí napríklad nové SUV Karoq, ktoré Škoda vo Frankfurte predstavila ako nástupcu modelu Yeti. „SUV-čka sú po hatchbacku druhý najpopulárnejší typ karosérie medzi zánovnými autami. Budeme teda s napätím očakávať, ako trh novinku medzi SUV-čkami prijme a ako jej uvedenie na trh ďalej zvýši dynamiku dopytu po modeloch tejto triedy,“ uviedla ďalej Topolová.

Autosalón je tradične tiež výkladnou skriňou nemeckého automobilového priemyslu. BMW si naň prichystalo napríklad novú generáciu modelu X3, Mercedes-Benz modernizovanú triedu S a Volkswagen nové Polo či „SUV-čko“ T-Roc. „Ak budú tieto novinky úspešné, čoskoro sa aj na slovenskom trhu vytvorí dopyt po ich jazdenkách, takže sa zvýši ponuka a teda tiež dostupnosť predchádzajúcich verzií. Ak však nezískajú obľubu zákazníkov, musíme byť pripravení na vyšší záujem o doterajší model. Aby sme mohli našim zákazníkom maximálne vychádzať v ústrety, musíme všetky tieto premeny trhu poctivo sledovať od samého začiatku,“ povedala Topolová. „Niektorým novinkám sa možno opäť podarí vytvoriť aj úplne novú kategóriu, na ktorej vznik budeme musieť taktiež reagovať,“ dodala.

