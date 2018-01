Novela zákona o justičnej a väzenskej stráži je nevyhnutná, tvrdí Žitňanská

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Parlamentný ústavnoprávny výbor rokoval v priestoroch Justičného paláca v Bratislave.

Podľa slov ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) sú podobné akcie prínosom, pretože práve ústavnoprávny výbor schvaľuje zákony, ktoré sa väzenstva a justície priamo dotýkajú. "Som principiálne rada, že aj poslanci výboru majú záujem poznať slovenské väzenstvo. V konečnom dôsledku nielen schvaľujú právne predpisy, ale schvaľujú aj väzenský rozpočet a ja si myslím, že je fajn, keď je gestorský výbor v reálnom obraze," uviedla Žitňanská. Zažartovala, keď povedala, že to môže byť pre poslancov ako preventívna akcia.

Kontrola priestorov nad väznicami dronom

Poslanci výboru prerokovali novelu zákona o justičnej a väzenskej stráži, ktorá bola podľa Žitňanskej nevyhnutná. "Po trinástich rokoch účinnosti zákona bolo jednoducho potrebné novelizovať. Prax ukázala, že potrebujeme urobiť nejaké zmeny. Máme novú techniku a potrebujeme mať nastavené pravidlá aj pre prípady, že by si napríklad bezpilotný dron zaletel nad priestory väznice," priblížila dôvody vládnej novely ministerka.





Výjazdové rokovanie ohodnotil kladne aj predseda ústavnoprávneho výboru a poslanec strany Smer-SD Róbert Madej. "V prvom rade je to prejav spolupráce výboru a rezortu spravodlivosti, v ktorom by sme chceli pokračovať. My pravidelne s kolegami navštevujeme väznice, aby sme na vlastné oči videli, aké majú podmienky odsúdení aj príslušníci justičnej a väzenskej stráže."

Exkurzie škôl do väzníc proti kriminalite

Poslanec by podľa vlastných slov sprístupnil väznice aj pre školy ako systém istej výstrahy pred kriminalitou. "Ja by som podobné exkurzie odporúčal aj pre školy. Bolo by dobré, aby viac žiakov základných škôl navštevovalo väznice, pretože to má výchovný charakter," uzavrel Madej.

Poslanci si na záver prezreli priestory samotnej väznice, ktorú momentálne rekonštruujú. Mohli nazrieť do bežných ciel, ale aj do takzvanej samotky, výchadzkového priestoru, či návštevných miestností.

