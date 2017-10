Novela priniesla rekordný počet osobných bankrotov

BRATISLAVA 6. októbra 2017 (WBN/PR) – V treťom štvrťroku 2017 zbankrotovalo 1 940 občanov Slovenska.



V treťom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených historicky najviac osobných bankrotov – až 1 940. Ide o prvý štvrťrok, v ktorom sa v plnom rozsahu prejavili účinky novelizácie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), v tomto roku do konca septembra zbankrotovalo celkom 2 775 obyvateľov Slovenska. „Úprava zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017, výrazným spôsobom zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb, čo sa najvýraznejšie prejavuje v medziročnom porovnaní – kým pred rokom v treťom štvrťroku zbankrotovalo iba 181 ľudí, v rovnakom období tohto roka je to až o 972 percent viac,“ upresňuje Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.



Spomínaná novela sprístupnila osobný bankrot väčšiemu okruhu ľudí. Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, po novele tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia. „Nakoľko podiel fyzický osôb – podnikateľov na celkovom počte osobných bankrotov v treťom štvrťroku 2017 predstavuje iba 3,76 percenta, príčina nárastu počtu osobných bankrotov do rekordných čísel spočíva predovšetkým v uľahčení podmienok osobného bankrotu,“ vysvetľuje Jana Marková. Slová analytičky potvrdzuje aj fakt, že až 99,54 percenta osobných bankrotov v treťom štvrťroku 2017 prebiehalo podľa právnych predpisov platných od 1. marca 2017. Oddlženie formou konkurzu v treťom štvrťroku 2017 využilo 1 922 občanov Slovenska, možnosť splátkového kalendára si zvolilo 18 dlžníkov.



Z celkového počtu osobných bankrotov, vyhlásených v treťom štvrťroku 2017, ich 1 215 pripadalo na mužov a 725 na ženy. Najväčšiu skupinu dlžníkov so 605 osobnými bankrotmi tvoria ľudia vo veku 40 – 49 rokov. Takmer 8 percent dlžníkov má vysokoškolské vzdelanie. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 514 a Žilinskom kraji – 382, najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji – v oboch rovnako 132.



CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2008. Do analýzy vstupovali údaje o fyzických osobách, ktoré v súlade s novými ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra právnej pomoci buď formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Do štatistiky počtu vyhlásených osobných bankrotov boli zahrnuté aj rozhodnutia súdov o vyhlásení konkurzu v treťom štvrťroku, avšak ešte podľa pôvodnej právnej úpravy, nakoľko návrhy na osobný bankrot boli podané pred dátumom nadobudnutia účinnosti novely zákona. V analýze nie sú zahrnuté údaje o fyzických osobách – podnikateľoch, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz návrhom inej osoby alebo subjektu, tieto sú zahrnuté do štatistiky firemných bankrotov.









O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:



Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.



Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

Profil skupiny CRIF:



CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.



Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com

