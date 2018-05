Nové vojenské transportéry majú byť lacnejšie, podľa Hoľka bude proces obstarania transparentný

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) - Nové obrnené vojenské transportéry typu 8x8 budú lacnejšie, ako sa predpokladalo, okrem toho by sa veľká časť obstarania mala konať prevažne v réžii slovenskej zbrojenej výroby. Tieto nové informácie uviedol generálny riaditeľ služobného úradu na Ministerstve obrany SR Ján Hoľko v stredajšej relácii V téme dňa televízie TA3.

Značná časť sa skompletizuje na Slovensku

Hoľko tiež povedal, že nie je stále o definitívnej podobe obstarania rozhodnuté a podľa jeho slov je celý proces nastavený transparentne a prehľadne. Tiež doplnil, že zrejme iba niekoľko prvých kusov obrnenej kolesovej techniky by sa malo kompletizovať vo Fínsku, značná časť už na pôde Slovenskej republiky.

Časť politickej opozície a bezpečnostní analytici pre obstarávanie transportérov 8x8 dlhodobo kritizujú rezort obrany za nedostatok informácií, podozrenia z korupčného správania fínskej firmy Patria pri dodávkach vojenskej techniky v iných krajinách či úmyselného výberu spriaznených firiem Slovenskej národnej strany.

Rezort obrany tieto tvrdenia odmieta, minister Peter Gajdoš (nom. SNS) už pre obvinenia podal trestné oznámenie na opozičného poslanca hnutia Sme rodina Milana Krajniaka.

Výrazne nižšia cena

Podľa šéfa služobného úradu na rezorte obrany Hoľka bude výsledná suma za jeden transportér výrazne nižšia, ako sa uvádzalo v prvotnom dokumente. O koľko presne by ceny mali ísť nižšie, však nepovedal. Pôvodne vypracovaný plán obstarania vozidiel odhadoval sumu na približne 5,3 milióna eur za kus vrátane munície, servisu či logistickej podpory.

„Vo vypracovanom dokumente bude cena podstatne nižšia ako v tom prvom. Ten momentálne znie, že vývoj transportéru má na starosti naša firma Konštrukta Defence, táto spoločnosť predloží materiál, v ktorom bude uvedený rozpad ceny na výrobok, ktorý je dnes prototypom a ktorý testujeme. Rozpad ceny bude doložený do vládneho materiálu a tam bude vláde predložený finálny návrh Konštrukty a ministerstva obrany, že takéto vozidlo môžeme spustiť do sériovej výroby.



To, kto bude vyrábať a kto bude subdodávateľom, nie je vopred určené. Konštrukta predsa podľa zákona musí vypísať výberové konanie na dodávky a subdodávky týkajúce sa nového vozidla, čiže to nebude netransparentné. To nebude tak, že ja alebo, nedajbože, pán minister, alebo Slovenská národná strana určí, že ktoré firmy budú na tejto výrobe participovať," uviedol Hoľko.

Dôležité je investovať do domácej výroby

Zbrojárska spoločnosť Konštrukta Defence, a. s., je štátnym podnikom a kompletizuje napríklad delostrelecké systémy Božena, ktoré využívajú aj slovenskí vojaci.

Ako Hoľko tiež dodal, zo slovenského zbrojárskeho priemyslu zostala iba časť, no napriek tomu je podľa neho dôležité investovať do domácej výroby, čo možno najviac finančných prostriedkov.

„Vieme, kto je aktívny v zbrojnom priemysle v rámci Slovenskej republiky. A aj keď zostalo po roku 1989 iba torzo, my ho chceme, a tak je to aj vo vládnom materiáli, aj v programovom vyhlásení vlády. Predsa ak máme dať prácu našim ľuďom a ak máme verejné zdroje posunúť do našej firmy, ktorá odvedie (zamestnanecké odvody, poznámka red.) a zamestná našich ľudí, tak je to efektívnejšie, ako keby sme kúpili Boxery (obrnený transportér nemeckej výroby, poznámka red.) za 5,2 milióna eur a odišli všetky štátne peniaze do zahraničia," vymenoval dôvody, prečo by malo byť obstarávanie transportérov v domácej réžii, Hoľko.

Nový transportér

Ozbrojené sily SR v súčasnosti vyvíjajú v spolupráci s fínskou zbrojovkou Patria obrnený transportér, ktorý by mal byť v dohľadnom čase predstavený vláde SR. Transportér prešiel už vojskovými skúškami v extrémnych podmienkach, aj v slovenskom prostredí.

Výsledky týchto testovaní momentálne rezortu obrany vyhodnocuje a analyzuje. Politickej opozícii doterajšie vysvetlenia ministerstva obrany nepostačujú, aj preto príde minister Peter Gajdoš 16. mája informovať poslancov na zasadnutie Parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.

