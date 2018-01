Nové podmienky VšZP prinesú stovky doplatkov, tvrdia ortopedickí technici a odmietajú obvinenia

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská komora ortopedických technikov (SKOrT) odmieta, že by šírila lživé informácie, ako to o nej tvrdí Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Obe strany sa dostali do konfliktu, keď SKOrT zverejnila informácie, podľa ktorých poisťovňa mieni výrazne zvýšiť doplatky za ortopedické pomôcky.

VšZP kontrovala, že žiaden návrh cenníka na rokovanie s komorou nepredložila. Viceprezidentka SKOrT Andrea Černá to potvrdila, podľa nej však stále platí, že podmienky, ktoré VšZP plánuje nastoliť od 1. februára, prinesú viac ako 500 doplatkov pre ortopedických pacientov, ktoré sa premietnu do cenníka.

„Tieto doplatky majú vzniknúť zníženým plnením zo strany poisťovne. Príklad doplatku 1 200 eur za protézu je výsledok výpočtu tohto doplatku podľa poisťovňou predložených návrhov,“ vysvetlila Černá.

Doplatky za ortézy v stovkách eur

Návrh cenníka predložila VšZP ortopedickým technikom 19. decembra 2017. „V mnohých prípadoch by podľa vtedy navrhovaných podmienok boli doplatky pre pacienta ešte drastickejšie,“ uviedla Černá. Napríklad za recipročnú ortézu, ktorá umožňuje pohyb deťom s detskou mozgovou obrnou alebo rázštepom chrbtice, mali podľa decembrového návrhu doplácať rodičia viac ako 700 eur.





Podľa v stredu predloženého návrhu podmienok by sa tento doplatok znížil na sumu prevyšujúcu 400 eur. V súčasnosti je však táto pomôcka bez doplatku pacienta.

SKoRT preto navrhované podmienky odmieta. „Poisťovňa nemôže takýmto spôsobom optimalizovať svoju stratu, ktorú zaznamenali pre údajný ekonomický podvod,“ vyhlásila Černá.

Zvýhodnenie vybraných subjektov

Komora tiež upozorňuje, že poisťovňa nepristupuje ku všetkým poskytovateľom takejto starostlivosti rovnako. „V rámci korektnosti, ktorú žiada VšZP, je na mieste opýtať sa, ako je možné, že s dvomi poskytovateľmi podpísali ešte v roku 2017 zmluvy so zachovanými podmienkami až do augusta a septembra 2018,“ upozornila Černá.





Od zvyšných 27 poskytovateľov však podľa nej poisťovňa žiada, aby pristúpili na ekonomicky výrazne nevýhodnejšie podmienky. Komora ortopedických technikov sa domnieva, že by tak došlo k zvýhodneniu vybraných subjektov na dobu sedem mesiacov, čo by znamenalo porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Škandál s podvodmi na ortopedických pomôckach

Ministerstvo zdravotníctva tiež vo štvrtok obvinilo SKOrT zo snahy prekryť škandál s podvodmi na ortopedických pomôckach, na ktoré v auguste minulého roka upozornila práve VšZP.

"VšZP by mohla informovať aj o tom, koho na podozrenie upozornili. Slovenská komora ortopedických technikov disponuje v súvislosti s týmito podozreniami iba medializovanými informáciami. Nemá nástroje na kontrolu alebo vyšetrovanie konania jednotlivých poskytovateľov,“ uviedla Černá.

Zdravotné poisťovne v auguste začali skúmať postup výrobcov a výdajne ortopedických pomôcok. Mali totiž informácie, že pacientom vydávali štandardné pomôcky, ale poisťovniam ich vyfakturovali ako robené na mieru, čiže drahšie. "Pokiaľ sa vyšetrovaním orgánov činných v trestnom konaní dokáže nezákonné konanie, SKOrT bude vďačná ak tento krok pomôže k vytriedeniu zrna od plevele," uzavrela Černá.





