Novak Djokovič po štvrťfinálovom skreči na Wimbledone nevylúčil dlhšiu pauzu

LONDÝN 13. júla (WebNoviny.sk) - Vlani sa po grandslamovom Wimbledone v Londýne porúčal na dlhší čas z tenisového diania Švajčiar Roger Federer, aby sa doliečil, teraz to možno urobí ďalší bývalý líder svetového rebríčka Novak Djokovič zo Srbska.

Nevylúčil to po svojom pre problémy s pravým lakťom. Priznal, že ruka ho sužuje už rok a pol.

"Toto nie je miesto ani čas na zabiehanie do podrobností. Prekonzultujem to všetko so špecialistami. Pokúsime sa spoločne dospieť k tomu, aké riešenie bude najlepšie z nadčasového hľadiska," povedal Djokovič.



Tridsaťročný Belehradčan po doterajších vyšetreniach nemá jasno, lebo lekári tiež nie: "Odborníci zatiaľ neboli príliš jednoznační, spomínali aj operáciu, rôzne ďalšie možnosti. Nik sa nevyjadril nejako striktne. Pripúšťam však, že pauza je eventualitou, ktorú momentálne potrebujem zvážiť."









