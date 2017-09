Nová ministerka školstva Lubyová predstavila štyri kľúčové oblasti, ktorým sa chce venovať

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) - Situácia je vážna, takmer krízová, viem, že nebudem mať sto dní na to, aby som sa oboznamovala s rezortom. Na stredajšom stretnutí s novinármi to povedala nová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, ktorú do funkcie vymenoval prezident Andrej Kiska.





Martina Lubyová predstavila štyri kľúčové oblasti, ktorým sa chce venovať ihneď po príchode na ministerstvo. Ministerka sa chce v prvom rade zamerať na program Učiace sa Slovensko, ktorý je rozpracovaný.

„Chcela by som dať signál, že podporujem kontinuitu, podporujem to, aby sa program, ktorý bol vytvorený širokým spektrom inštitúcií a organizácií, naďalej implementoval,“ povedala Lubyová a dodala, že sa chce stretnúť s tvorcami programu a pokiaľ nebude potrebné zapracovávať nové pripomienky, predloží ho na schválenie vláde a nechá vypracovať akčné plány.

„Program je veľmi široký a momentálne nemáme financie ani kapacity na to, aby sme ho en bloc okamžite uplatnili,“ vysvetlila ministerka a dodala, že akčný plán bude nástrojom na vybranie prioritných oblastí.

Zvyšovanie platov učiteľov

Ďalším dôležitým bodom bude podľa Lubyovej sociálny dialóg a zvyšovanie platov učiteľov a pracovníkov rezortu školstva.

„Tu by som chcela uplatniť svoje predchádzajúce skúsenosti z Medzinárodnej organizácie práce, kde som sa desať rokov zaoberala vecami tripartity a sociálneho dialógu,“ povedala a dodala, že dialóg bude kultivovaný, aby bolo možné splniť to, čo je sľúbené v programovom vyhlásení vlády.

Tretou prioritou je pre Lubyovú veda a výskum, predovšetkým eurofondy a ich čerpanie. „Momentálne by som sa chcela zamerať na intenzívny kontakt s Bruselom. Ísť tam, možno už budúci týždeň, stretnúť sa s kompetentnými ľuďmi a zistiť priamo na mieste, čo nám vyčítajú a ako to čo najskôr odstránime, aby sme dokázali spriechodniť čerpanie tých prostriedkov a zároveň sa doma pozrieť na hodnotiace kritériá a nastaviť ich tak, aby to bolo transparentné a objektívne hodnotenie,“ naznačila svoje najbližšie plány Lubyová a dodala, že problematická výzva bude zrušená.

Andrej Danko ministerku požiadal, aby bola nová výzva najtransparentnejšia, ako sa len dá.

So SNS má spoločné národné cítenie

Ako štvrtý bod ministerka spomenula šport a naznačila, že sa chce postarať o to, aby bol šport na Slovensku čo najviac dostupný. Zameria sa tak aj na rozvoj športu v školách, v krúžkoch a v regiónoch, aby sme nemali iba elitné družstvá, ale aby sa všetci občania Slovenska dostali na športoviská a mohli sa venovať kvalitnej športovej činnosti.

Nová ministerka podotkla, že nie je členkou Slovenskej národnej strany (SNS), ale s touto stranou má spoločné národné cítenie. Napriek tomu, že polovicu svojej pracovnej kariéry strávila v zahraničí, chcela sa vrátiť na Slovensko a žiť tu aj so svojou rodinou.

Predseda SNS Andrej Danko ju preto nemusel veľmi presviedčať, aby ponuku Slovenskej národnej strany prijala. „Od roku 2010 som pracovala v akademických kruhoch a zistila som, že pokiaľ tu chcem zostať žiť a pracovať, treba uskutočniť niektoré reformy,“ povedala Lubyová a dodala, že keď nejaké zmeny nastanú, budú to zmeny k lepšiemu. „Ľudia nám nebudú odchádzať z rezortu, nebudú odchádzať z republiky. Je potrebné sa o tieto zmeny pokúsiť,“ povedala nová ministerka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.