Nová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach nie je zatiaľ nutná, tvrdí ministerstvo hospodárstva

BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk) - Výstavba novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nie je v najbližších rokoch potrebná. Myslí si to Ministerstvo hospodárstva SR (MH).

„Pre dosiahnutie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny do roku 2030, pri predpoklade dokončenia už rozostavaných energetických zdrojov a predpokladanej realizácii projektov obnoviteľných zdrojov energií, nebude potrebná výstavba ďalších väčších zdrojov,“ uviedol rezort hospodárstva vo svojej pravidelnej ročnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny.

Najskôr odstaviť dva bloky

Novú plánovanú jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach by bolo podľa ministerstva najlepšie postaviť až po odstavení dvoch jaslovských jadrových blokov elektrárne EBO V2. Súčasné prevádzkovanie novej atómovej elektrárne s výkonom 1 200 megawattov a dvoch súčasných blokov s vyše tisícmegawattovým výkonom by si vyžiadalo dodatočné nemalé investície do prenosovej sústavy.

„Z pohľadu celkovej bilancie regulačnej oblasti Slovenska by bola výstavba nového jadrového zdroja efektívnejšia v prípade jeho náhrady za existujúcu elektráreň EBO V2,“ uviedol rezort.





Ministerstvo je naďalej presvedčené, že nová jadrová bohunická elektráreň s výkonom 1 200 megawattov je vzhľadom na jej vplyv na celú elektrizačnú sústavu a energetickú bezpečnosť najvýznamnejším perspektívnym projektom slovenskej energetiky, ale v dlhodobom horizonte.

"Vzhľadom k tomu, že ide o významný projekt s nezanedbateľným vplyvom na slovenskú elektrizačnú sieť a okolité sústavy a vzhľadom k tomu, že do doby výstavby môže dôjsť k výrazným zmenám predpokladov, bude nevyhnutné vplyvy a požiadavky aktualizovať v ďalšom období prípravy tohto projektu,“ konštatovalo ministerstvo hospodárstva.

Do trvalej prevádzky v roku 2029

Projekt novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach už získal od ministerstva životného prostredia kladné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ministerskí úradníci navrhli investorovi postaviť v Bohuniciach jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť je naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne by si mala vyžiadať od 4 mld. do 6 mld. eur.





Na projekte novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach stále pracujú Slováci a Česi. V najbližšom čase sa ani nechystá vstup ďalšieho investora do Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá má na starosti jadrový projekt. Vo firme JESS má 51-percentný podiel štát prostredníctvom štátnej akciovky JAVYS, zvyšok akcií vlastní česká skupina ČEZ.

Zatiaľ je otázne, odkiaľ sa zoženú na projekt potrebné investície. Do budúcnosti preto nie je vylúčený vstup nového investora do projektu. O projekt sa už napríklad zaujímali, respektíve stále zaujímajú ruský Rosatom a čínska spoločnosť China General Nuclear Power Corporation.

