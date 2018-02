Nórsko má v Pjongčangu zlato aj z mužskej olympijskej štafety, napodobnilo ZSSR a Švédsko

PJONGČANG 18. februára (WebNoviny.sk) - Nórski bežci na lyžiach ovládli nedeľňajšiu štafetu mužov na 4x 10 km na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Tím v zložení Didrik Tönseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger a Johannes Hoesflot Klaebo uspel časom 1:33:14,3 h. Druhých Olympijských športovcov z Ruska zdolali o 9,4 sekundy. Bronz si vybojovali Francúzi s mankom 36,9 s víťazov.

Napínavých záverečných 10 km

Nóri po druhej výmene figurovali až na štvrtom mieste, za vedúcimi OŠR zaostávali o viac ako 32 sekúnd. Krüger však zabral a postupne sa prepracoval až na čelo poradia.





Záverečných 10 km bolo napínavých, na líderskej pozícii sa striedali Nóri, Francúzi aj športovci z Ruska. Ešte 1,67 km pred cieľom viedli OŠR o dve desatiny sekundy, Klaebo však potvrdil svoje šprintérske kvality a vybojoval pre Nórsko 11. medailu v behu na lyžiach v Pjongčangu.

Sundby pochválil Klaeba

Zároveň majú na konte už 5 zlatých v tomto odvetví, čím vyrovnali olympijské maximum. Rekordný počet pódiových umiestnení v behu na lyžiach na jednom podujatí má na konte Sovietsky zväz - 13 v Calgary 1988.

"Toto je mimoriadny moment. Na tento triumf sme čakali 16 rokov, a pred štyrmi rokmi sme neboli ani na pódiu. Tento tím mal na to, aby uspel. Je to skvelé," cituje Sundbyho Olympijský informačný systém.





"Mali sme šťastie, že sme mohli poskladať takéto silné družstvo. V štafete sa môže vždy predstaviť mnoho Nórov, sme radi, že tu môžme byť práve my. Ja som sa dnes cítil výborne, mal som dobre pripravené lyže. Presne som vystihol moment, kedy zaútočiť," uviedol Klaebo, pre ktorého to je už druhé zlato v Pjongčangu. "Vyzeral dobre po celých 10 km. Bol som si istý, že to dotiahne do víťazného konca," pochválil mladého kolegu Klaeba Sundby.

Nórsko sa stalo iba treťou krajinou, ktorá uspela na ZOH v štafetách mužov i žien. Pred nimi sa to podarilo iba ZSSR (Sapporo 1972) a Švédsku (Soči 2014).

Muži – štafeta na 4x 10 km: 1. Nórsko (Didrik Tönseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Johannes Hoesflot Klaebo) 1:33:04,9 h, 2. OŠR (Andrej Larkov, Alexander Bolšunov, Alexej Červotkin, Denis Spitsov) +9,4 s, 3. Francúzsko (Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Clément Parisse, Adrien Backscheider) +36,9, 4. Fínsko (Perttu Hyvarinen, Iivo Niskanen, Matti Heikkinen, Lari Lehtonen) +1:40,5 min, 5. Švédsko (Jens Burman, Daniel Rickardsson, Marcus Hellner, Calle Halfvarsson) +2:05,6, 6. Nemecko (Andreas Katz, Thomas Bing, Lucas Bögl, Jonas Dobler) +2:08,2, 7. Taliansko (Maicol Rastelli, Francesco de Fabiani, Giandomenico Salvadori, Federico Pellegrino) 2:35,2, 8. Kazachstan (Alexej Poltoranin, Jevgenij Veličko, Vitalij Puchkalo, Denis Volotka) +3:31,4

