Nórky ovládli štafetu na ZOH 2018 v Pjongčangu, Björgenová sa zapísala do histórie

PJONGČANG 17. februára (WebNoviny.sk) - Reprezentantky Nórska v behu na lyžiach ovládli sobotňajšiu štafetu 4 x 5 km na zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Ingvild Flugstad Östbergová, Astrid Uhrenholdt Jacobsenová, Ranghild Hagová, Marit Björgenová zdolali Švédky o dve sekundy. Bronz si vybojovali Olympijské športovkyne z Ruska s odstupom vyše 43 sekúnd na víťazky.

Trinásta olympijská medaila

Ústrednou postavou sobotňajšej štafety sa stala 37-ročná Björgenová, ktorá sa vďaka triumfu zapísala do histórie. Björgenová získala svoju 13. olympijskú medailu, osamostatnila sa od krajana Björna Dählieho a vyrovnala maximum ďalšieho Nóra Oleho Einara Bjöndalena.

So siedmimi zlatými je na čele historického rebríčka žien. Celkovo je na tom lepšie už iba spomenuté mužské duo s ôsmimi najcennejšími kovmi. Zároveň sa stala druhou najstaršou víťazkou štafety, vo vyššom veku to dokázala už iba Raisa Smetaninová z Ruska, ktorá v roku 1992 dokázala uspieť dva dni pred 40. narodeninami.

Úspešnejší je už len Jernberg

"Dievčatá mi pripravili dobrú pozíciu. Pre mňa to bola nová úloha, minulý rok som začínala na čele, teraz som sa musela snažiť a tlačiť, ale vedela som, že ak budem mať dobrý deň zvládnem to. Keď bola za mnou Stina Nilssonová v poslednom kole, nebolo to jednoduché. O to som šťastnejšia, že sme zvíťazili," cituje Björgenovú Olympijský informačný systém.





"Tie nervy, keď Marit a Stina dobehli na štadión sú neopísateľné. Bola som nesmierne šťastná, že jej to vyšlo," uviedla Nórka Östbergová.

Švédka Charlotte Kallová si rozšírila zbierku medailí v Pjongčangu po zlate v skiatlone a druhom mieste na 10 km voľnou technikou. V kariére má na konte už osem pódiových umiestnení pod piatimi kruhmi. V tomto smere je vo Švédsku úspešnejší už iba tiež bežec na lyžiach Sixten Jernberg (9).

ZOH 2018 v Pjongčangu





BEH NA LYŽIACH



Ženy – štafeta 4×5 km: 1, Nórsko (Ingvild Flugstad Östbergová, Astrid Uhrenholdt Jacobsenová, Ranghild Hagová, Marit Björgenová) 51:24,3, 2. Švédsko (Anna Haagová, Charlotte Kallová, Ebba Anderssonová, Stina Nilssonová) +2 s, 3. OŠR (Natalia Nepriajevová, Julia Belorukovová, Anastasia Sedová, Anna Nechajevská) +43,3, 4. Fínsko (Aino-Kaisa Saarinenová, Liisa-Riitta Roponenová, Laura Mononenová, Krista Pärmäkoskiová) +1:02,6 min, 5. USA (Sophie Caldwellová, Sadie Bjornsenová, Kikkan Randallová, Jessica Digginsová) +1:20,5, 6. Nemecko (Stefanie Böhlerová), Katharina Hennigová, Victoria Carlová, Sandra Ringwaldová) +1:49,4, 7. Švajčiarsko (Laurien vad der Graaffová, Nadine Fähndrichová, Nathalie von Siebenthalová, Lydia Hiernickelová) +1:51,5, 8. Slovinsko (Anamarija Lampičová, Katja Višnarová, Alenka Čebašeková, Vesna Fabjanová) +2:31,4

