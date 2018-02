Nominácia Jankovskej nebola vhodná, vraví Žitňanská a schvaľuje verejné vypočutia kandidátov

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - Voľba člena Súdnej rady SR je kompetenciou parlamentu, povedala počas pravidelnej Hodiny otázok v Národnej rady SR ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) s tým, že nomináciu zvoleného advokáta Michala Mišíka nemala v rukách a nemala ani žiadnu možnosť vplývať na voľbu. Opozičný poslanec Ondrej Dostál položil ministerke Žitňanskej otázku:

"Minulý rok ste oponovali návrhu nominovať do súdnej rady pani Moniku Jankovskú. Ako ste spokojná s tým, že do súdnej rady bol parlamentom zvolený pán Mišík? Nemyslíte si, že by bolo správne, keby personálnym výberom tohto druhu predchádzali pred ich voľbou v parlamente alebo menovaním vládou verejné vypočutia nominantov?"

V rozpore s koaličnou zmluvou

"Pri nominácii štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer-SD) som sa vyjadrila preto, že išlo o nomináciu, ktorá bola v rozpore s koaličnou zmluvou a programovým vyhlásením vlády," povedala Žitňanská s tým, že nominácia dnes už zvoleného člena Súdnej rady SR Mišíka v takomto rozpore nebola.





"Preto poslanci vyhodnotili vhodnosť alebo nevhodnosť kandidáta," uviedla. Poslanci Národnej rady SR zvolili advokáta Michala Mišíka za člena súdnej rady 1. februára v tajnej voľbe. Navrhol ho poslanec NR SR Róbert Madej (Smer-SD). Získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov. Z hlasujúcich 130 poslancov mu dalo hlas 66 zákonodarcov.

Fanúšik verejných vypočutí

Šéfka rezortu vo štvrtok podotkla, že je fanúšik verejných vypočutí. "Do budúcnosti by bolo vhodné mať verejné vypočutie aj pri pozícii člena súdnej rady, nič tomu nebráni," dodala.

Poslanci Hodinou otázok ukončili desiaty a posledný deň rokovania 26. schôdze parlamentu. Dopoludnia poslanci odhlasovali balík opozičných návrhov zákonov. Najbližšie zasadnutie pléna sa bude konať 13. marca.

