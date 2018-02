Nízkonákladové domy sú moderným trendom

BRATISLAVA 27. februára 2018 (WBN/PR) - Bývanie v dome má svoje nezameniteľné čaro. Ak sa chcete sťahovať do šesťdesiatich dní, mať použité kvalitné, trvácne a certifikované materiály s dlhoročnou zárukou, a zároveň ušetriť na energiách o 80% oproti klasickej tehlovej stavbe, nesníva sa vám. Predstavujeme nízkonákladové domy- trend, ktorý prichádza zo zahraničia a stáva sa hitom už aj na Slovensku.

Prečo práve nízkonákladové domy?

Pri zvažovaní stavania klasického murovaného domu väčšinou narážame na problém dlhého procesu výstavby, s tým spojenými neočakávanými výdavkami. Ak na použitých materiáloch šetríme, môžu sa začať kaziť, v dome je vlhké prostredie a stavba ďalej pracuje. Pri väčšej rozlohe príbytku musíme očakávať aj vyššie prevádzkové náklady a obrovské množstvo vzniknutého odpadu zo stavby. Tomuto všetkému sa dá elegantne vyhnúť.

Nízkonákladové montované Inovadomy majú hneď niekoľko výhod. Ide o proces suchej stavby, ktorý nie je viazaný na počasie ani ročné obdobie, preto sa dá realizovať aj v zimných mesiacoch. Od postavenej základovej dosky dostanete do šesťdesiat dní kľúče k svojmu vlastnému domu. Inovatívna technológia vytvára optimálnu vnútornú klímu pre zdravie človeka, je vhodná pre alergikov a šetrná k životnému prostrediu. Vzniknutý odpad pri tomto type stavby je nulový. Moderné, ekologické a kvalitné domy sú zároveň aj cenovo dostupné a navrhnuté v modernom prevedení. Inovadomy patria do kategórie nízkoenergetických.

Inovatívnosť a dlhá životnosť

Prevádzkové náklady montovaného nízkonákladového domu sú až o 80% nižšie v porovnaní s rovnakou rozlohou toho murovaného. Bez toho, aby bolo nutné akékoľvek ďalšie zatepľovanie. Okrem toho, použité certifikované materiály sú vysoko odolné a trvácne, vďaka moderným výrobným postupom a inovatívnej technológii 21. storočia.

Montované Inovadomy majú až o 10% menšiu hrúbku stien oproti tým murovaným. Zostáva tak väčšia úžitková plocha domu asi o 6-12 metrov štvorcových, no nie je to na úkor akustiky. Poskytujú totiž dokonalú protihlukovú ochranu, a tak sa nemusíte obávať ruchu prichádzajúceho zvonku, či zvukov prichádzajúcich z iných miestností a podlaží. To znamená, že získate priestor navyše v rozlohe približne jednej izby.

Nie všetky nízkoenergetické domy majú krátku životnosť. Montované Inovadomy majú životnosť viac ako 100 rokov, čiže v ňom môže bývať niekoľko generácií za sebou. Okrem toho ponúkajú tridsaťročnú záruku na konštrukciu a mimoriadnu desaťročnú záruku na hlavné stavebné práce. Vysoká kvalita použitých materiálov, dodržané ekologické požiadavky a moderný dizajn vytvoria z vybranej stavby útulný domov.

