Nitriansky samosprávny kraj má za sebou ďalšie volebné obdobie. Ako ho sumarizuje?

Duálne vzdelávanie tu fungovalo aj v minulosti, my sme sa len vrátili k nemu, lebo to bol užitočný model. Náš kraj už pred piatimi rokmi vytvoril tzv. centrá odbornej prípravy a vzdelávania, to bola akási predzvesť duálneho vzdelávania. Momentálne ich pracuje asi desať, v septembri by malo vzniknúť jedenáste a ďalšie tri máme pripravené. Skutočne chceme, aby mladí ľudia nemuseli od nás odchádzať preč, teda aby našli uplatnenie v našom kraji a zostali doma.