Nitrianski volejbalisti neobhájili titul, „kohúti“ z Prievidze sa stali novými majstrami Slovenska

PRIEVIDZA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Hráči VK Prievidza premiérovo získali titul v slovenskej extralige volejbalistov. V stredajšom domácom siedmom stretnutí finále play-off ročníka 2017/2018 zvíťazili 3:1 (19, 24, -13, 16) nad tímom obhajcu prvenstva VKP Bystrina SPU Nitra a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy.

"Kohúti" z Prievidze, víťazi základnej i nadstavbovej časti extraligy, na úvod série o zlato doma dvakrát uspeli 3:0. Počas predminulého víkendu v Nitre najskôr prehrali 1:3, no následne zvíťazili 3:2 a vybojovali si finálový mečbal ten nepremenili v piatok doma (2:3) a ani v pondelok v Nitre (0:3), podarilo sa im to až v stredu a pred vlastnými fanúšikmi. Až do piatka boli zverenci Richarda Nemca v aktuálnom ročníku v domácom prostredí stopercentní.



Nitra a Prievidza bojovali o titul aj vlani, z celkového úspechu 4:2 na zápasy sa tešilo mužstvo spod Zobora. Nitra má na konte tri extraligové kovy, k dvom zlatým pridala strieborný. Prievidza, ktorá vo februári na domácej palubovke triumfovala v Slovenskom pohári, spečatila double do svojej extraligovej zbierky k jednému bronzu a vlaňajšiemu striebru pridala prvé zlato.

Slovenská extraliga volejbalistov 2017/2018 - finále play-off (hralo sa na štyri víťazstvá) - siedmy zápas - streda: VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra 3:1 (19, 24, -13, 16) - konečný výsledok série 4:3, Prievidza získala titul Rozhodovali: Mokrý a Porvazník Zostavy a body: Prievidza: Kubš 11, Ludha 10, A. Toobal 5, Laane 12, Roosewelt 6, Marcilio 21, libero Ľ. Nemec (A. Patúc, Javorčík 1, Jančura, Kudra) Nitra: Guzmán 10, Mačuha 4, Horník 11, Menner 12, Kašper 10, Zaťko, libero Ochodnický (Malina 1, Kostoláni 3, P. Porubský 4, Rehák 4, Wawrzyňczyk 1)

I. set

V úvode duelu mali mierne navrch Nitrania, no domáci odpovedali bodovou šnúrou a po technickom oddychovom čase svoj náskok ešte zvýšili (15:9). Nitranom sa podarilo skresať manko na 15:18, no Prievidžania opäť zabrali a odskočili na päťbodový rozdiel (20:15).

V závere úvodného setu sa na ihrisko dostal premiérovo v sezóne aj športový riaditeľ VK a niekdajší reprezentant SR Andrej Patúc a domáci mali k dispozícii sedem setbalov, ulievkou Mateja Kubša premenili tretí - 25:19.

II. set

Pred začiatkom druhého setu tréner hostí pristúpil k zaujímavému ťahu - Miloša Horníka presunul z pozície univerzála na blokársky post a do hry poslal Igora Reháka. Nitre úvod vôbec nevyšiel, po Rehákovej chybe prehrávala 0:6 a neskôr i 2:9. Následne však Bystrina šiestimi bodmi v sérii zmazala manko a vyrovnala (10:10).

O chvíľu efektný moment ponúkol nahrávač Nitry Peter Porubský, úspešne zaútočil "z druhej". Prievidza pred koncovkou viedla o tri body (19:16), hostia však vyrovnali a mužstvá brali bod po bode. Nitrania odvrátili prvý setbal a vyrovnali na 24:24, pri druhom však chybovali a podľahli tesne 24:26.

III. set

Nitrania od záveru druhého setu boli s nožom na krku, v úvode tretej časti viedli 7:4. Prievidžania vyrovnali na 10:10, vzápätí však prišli chvíle nahrávača Porubského, pri ktorého servise si hostia vypracovali rozhodujúci náskok, odskočili na 18:10 a nepripustili drámu uspeli 25:13.

IV. set

Začiatok štvrtého setu lepšie vyšiel Nitre (4:0, 8:5), domáci však šesťbodovou šnúrou a predovšetkým zásluhou brazílskeho univerzála Marcilia otočili na 11:8. O chvíľu prišla ďalšia šesťbodová šnúra Prievidze, hviezdil blokár Marek Ludha a domáci viedli sľubne 17:9. Náskok si udržiavali (22:14) a bez problémov dokráčali k majstrovskému titulu.

Hlas (zdroj: SVF TV):

Richard Nemec (tréner Prievidze): "Získať double, to je paráda. Týmto chlapcom som veril až do konca. Dnes rozhodla koncentrácia, sústredili sme sa na seba, na náš side-out. Pomaly sme na Nitru utvárali tlak, vrátili sme sa k dobre obrane v poli."

Marek Kardoš (tréner Nitry): "Problém bol, že sme si neprihrali. Prievidza tu je veľmi silná, my sme mali problémy s útokom - s výnimkou setu, v ktorom sme zariskovali. Prievidza potvrdila, že má lepšie individuality, dnes tie postavy rozhodli - Marcilio, Kubš, Laane. Som hrdý na chlapcov, že to dotiahli do takéhoto konca, aj keď tajbrejk by bol lepší. Bola to výborná séria. Prievidzi gratulujem k výbornej sezóne a už sa teším na ďalšiu."

Prehľad majstrov Slovenska v extralige volejbalistov podľa počtu titulov:

11 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011)

4 - Humenné (2008, 2010, 2012, 2014)

3 - Púchov (2000, 2002, 2003)

2 - Prešov (2005, 2015), Nitra (2016, 2017)

1 - Dubová (2001), Nové Mesto nad Váhom (2007), Volley Team Bratislava (2013), Prievidza (2018)

