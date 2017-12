Nitrania sa postavili proti zámene pozemkov, podnikateľ nebude na Wilsonovom nábreží stavať

NITRA 15. decembra (WebNoviny.sk) – Podnikateľ Miroslav Kepák s manželkou nezíska lukratívny pozemok na Wilsonovom nábreží v centre Nitry. Zámenu jeho pozemku na Podzámskej ulici za mestský pozemok na Wilsonovom nábreží nitrianski poslanci neschválili, jednohlasne boli proti.

Kepák pôvodne plánoval na Podzámskej ulici stavať byty a fitnescentrum, no obyvatelia okolitých bytoviek reagovali petíciou. Potom sa dostal na mestské zastupiteľstvo návrh na zámenu tohto pozemku za parcelu na nábreží, kde je v súčasnosti verejné parkovisko a pás zelene.





Obyvatelia sa proti tomuto zámeru postavili petíciou, ktorú podporilo viac ako 4 000 ľudí, z toho viac ako 2 000 na internete a 2 000 sa podpísalo pod petičné hárky za posledných sedem dní.

Žiadna verejná diskusia

„Chceme, aby bolo jasne povedané stanovisko občanov, že sú proti tejto zámene pozemkov. Ľudia používajú toto parkovisko, ale hlavne využívajú rekreačnú zónu, ktorá je okolo rieky Nitry a boja sa toho, že by sa táto parcela pri zámene dostala do rúk developerom a nevedeli by, čo sa s tým pozemkom bude diať ďalej,“ povedal pre médiá Marek Hattas z novovzniknutej iniciatívy Občania pre Nitru.

Ľudia bývajúci v okolí Wilsonovho nábrežia sa podľa jeho slov cítia byť dotknutí tým, že k tejto téme nebola žiadna verejná diskusia a nikto tento zámer s nimi nekonzultoval.





„Je to zóna, ktorá je popri rieke, ľudia ju využívajú na prechádzky, venčia tam psov. Je jedinečná v našom meste a nemôžeme si ju nechať takto jednoducho zobrať bez toho, aby sme vedeli, čo tam bude ďalej,“ prízvukoval Hattas, ktorý vystúpil aj na mestskom zastupiteľstve.

Územný plán mesta vyžaduje zmeny

Podľa viceprimátora Jána Vanča si územný plán mesta, ktorý okrem iného povoľuje aj výstavbu na Wilsonovom nábreží, vyžaduje zmeny. Vančo už dávnejšie kritizoval predaj pozemku na Podzámskej ulici, teda 1 979 metrov štvorcových zelene pred obytnými domami v centre mesta.

Ten sa mal podľa návrhu zameniť za oveľa väčší pozemok na Wilsonovom nábreží s výmerou 5 893 metrov štvorcových. Vančo prízvukoval, že mesto nemôže na základe jedného zlého rozhodnutia urobiť druhé zlé rozhodnutie.

Neprijateľný spôsob komunikácie

Iniciatíva Občania pre Nitru vznikla podľa Hattasa aj na podnet vzniknutej situácie okolo Wilsonovho nábrežia.

„Sme aktivisti a odborníci v meste, ktorí dlhodobo klopeme na dvere na mestskom úrade a hovoríme, že niečo tu nie je v poriadku, chýbajú tu nejaké vízie, dlhodobé plány, veci sa tu plátajú. Táto zámena pozemkov je len čerešničkou na torte, ako tu fungujú materiály do zastupiteľstva a komunikácia s ľuďmi,“ povedal. Petíciou chcú podľa neho obyvatelia mestu odkázať, že takýto spôsob komunikácie s nimi považujú za neprijateľný.





Miroslav Kepák bol v minulosti v predstavenstve Tesco Stores SR, a.s., momentálne je konateľom v spoločnosti Midia Agro, s.r.o., ktorá vo februári 2016 ohlásila, že v Čabe pri Nitre vybuduje závod na spracovanie mlieka. Vláda Roberta Fica jej priklepla investičnú pomoc 18,5 milióna eur, výstavba sa zatiaľ nezačala.

