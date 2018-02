Niskanen zlatý na 50 km klasicky s hromadným štartom, zo Slovákov bol najlepší Mlynár

PJONGČANG 24. februára (WebNoviny.sk) - Fínsky bežec na lyžiach Iivo Niskanen si s časom 2:08:22,1 h vybojoval zlatú medailu v sobotňajších pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu.

Dvadsaťšesťročný rodák z Oulu mal v cieli náskok 18,7 sekundy pred Alexandrom Bolšunovom, tretí skončil s výraznejším odstupom 2:37,5 min ďalší reprezentant Olympijských športovcov z Ruska Andrej Larkov. Jeden z adeptov na medailu Martin Johnsrud Sundby z Nórska sa musel uspokojiť s piatou priečkou, vo finiši ho predstihol Kanaďan Alex Harvey - na pódiové umiestnenie mu chýbalo iba 6,1 sekundy.

Elitnú šestku doplnil Nór Hans Christer Holund. Z trojice slovenských reprezentantov si v 71-člennom štartovom poli najlepšie počínal Peter Mlynár, ktorého klasifikovali na 51. mieste, za víťazom zaostal o 17:52,6 min. Andrej Segeč obsadil 53. priečku (+19:22,2 min), Miroslav Šulek náročný 50 km bežecký maratón nedokončil.





"Rozhodnutie štartovať v dnešných náročných pretekoch sa zrodilo v hlavách našich pretekárov. Päťdesiatka bola pre nich veľká výzva, predsa len, je to kráľovská disciplína. Aj keď oni sú skôr orientovaní na kratšie trate a šprinty, povedali si, že dajú do toho celé úsilie aj srdce a to sme na trati aj videli. Výsledkové očakávania neboli namieste, skôr sme chceli, aby športovci zabojovali, hoci s touto traťou nemajú skúsenosti. Peter Mlynár aj Andrej Segeč skončili vyššie v porovnaní s ich nasadením do pretekov, čiže číslami, ktoré mali. Cení sa aj to, že prišli do cieľa, keďže veľa športovcov dnes muselo skončiť aj pre meniace sa poveternostné podmienky na trati. Na začiatku bolo stabilnejšie počasie, polojasno, ale neskôr sa rozsnežilo, ochladilo aj zamračilo a nakoniec aj padla hmla. Všetko sa teda zmenilo, mali sme problémy aj v servisnom tíme. Podľa pravidiel si každý mohol dvakrát vymeniť lyže, naši to využili na sto percent. Čo sa týka Miroslava Šuleka, mal problémy s lyžami, trápil sa v prvom kole, drhlo mu to v stúpaniach, neskôr sme mu vymenili lyže, ale stálo ho to veľa energie, preto radšej vzdal," informoval vedúci slovenskej výpravy bežcov na lyžiach Michal Malák.

ZOH 2018 v Pjongčangu





BEH NA LYŽIACH



Muži – 50 km klasickou technikou s hromadným štartom: 1. Iivo Niskanen (Fín.) 2:08:22,1 h, 2. Alexander Bolšunov +18,7 s, 3. Andrej Larkov (obaja OŠR) +2:37,5 min, 4. Alex Harvey (Kan.) +2:43,6, 5. Martin Johnsrud Sundby +2:43,7, 6. Hans Christer Holund (obaja Nór.) +2:50,1, 7. Daniel Rickardsson (Švéd.) +3:50,4, 8. Martin Jakš (ČR) +4:10,5, … 51. Peter Mlynár +17:52,6, 53. Andrej Segeč +19:22,2, Miroslav Šulek (všetci SR) nedokončil

