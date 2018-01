Niektorí zubári zvažujú ukončenie činnosti, dôvodom sú vstupné náklady pri zavádzaní eZdravia

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) - Časť zubných lekárov zvažuje ukončenie svojej činnosti. Ako povedal na tlačovej konferencii prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík, dôvodom je zavádzanie elektronického zdravotníctva (eZdravie). Vstupné náklady zubných lekárov vzrástli pre hardvérové a softvérové vybavenie. Podľa Moravčíka si treba uvedomiť vekovú štruktúru lekárov.

"Niektorí kolegovia povedali, že ak sa budú musieť povinne zapojiť do tohto, zvažujú, či vôbec sa im oplatí zostať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti," povedal prezident SKZL. Komora však zatiaľ nemá potvrdené ukončenie činnosti zubárov.

Nedostatočná informovanosť

Problémom podľa Moravčíka bola aj nedostatočná informovanosť. "Od 1. januára tohto roka sa majú lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci pripájať k systému eZdravie. Doteraz nedostali relevantnú príručku, Národné centrum zdravotníckych informácii neorganizovalo ani školenia pre používateľov," upozornila komora.





Slovenská komora zubných lekárov požaduje, aby sankcie voči poskytovateľom neboli uplatňované a účinnosť príslušných ustanovení zákona týkajúcich sa sankcií za nepripojenie k eZdraviu bola odložená.

Spustenie projektu eZdravie do ostrej prevádzky vníma generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Peter Blaškovitš ako úspech. "Na to, v akom stave sme projekt našli, na to, koľko problémov ten projekt so sebou niesol, tak sa nám podarilo systém nasadiť, systém funguje. Je nám úplne jasné, že systém má svoje detské choroby, je to úplne prirodzené," povedal v utorok na brífingu.

Neočakávajú bezchybný priebeh

Podľa Blaškovitša nie je možné pri projekte takéhoto rozsahu očakávať bezchybný priebeh. "Uvedomujeme si tie detské choroby, ktoré systém má a ktoré sa vyskytujú. Ale to, čo považujem za úspech, je, že nemáme smrteľnú chorobu toho projektu," zľahčil generálny riaditeľ. Technické problémy, ktoré NCZI eviduje, majú podľa Blaškovitša pod kontrolou. "Sú to všetko riešiteľné problémy. Samozrejme, nie všetky sú len na našej strane," dodal.





Generálny riaditeľ opätovne ubezpečil, že rok 2018 je nábehový a nebudú sa uplatňovať sankcie. Informoval však o pripravovanej komplexnej zmene legislatívy v rámci systému eZdravie. "Bude sa týkať najmä sankcií, bude sa týkať vôbec definícií toho, kedy sa lekár považuje za pripojeného, kedy má relevantné dôvody, aby sa nepripojil," vysvetlil generálny riaditeľ.

