Niektoré poplatky spojené s pôrodom sa zrušia, budúce mamičky zmeny potešia

BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) - Niektoré poplatky spojené s pôrodom sa od februára zrušia. Ako povedal novinárom v stredu po rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker, od 1. februára končí poplatok za epidurálnu analgéziu a poplatok za účasť otca pri pôrode. "Poplatok za výber pôrodníka zatiaľ rušiť nebudeme, nakoľko sme si to prechádzali aj s jednotlivými nemocnicami," poznamenal.

Epidurálnu analgéziu by mali preplácať poisťovne. "Nehovorím, že sme dohodnutí, ale máme otvorenú túto debatu. Pokiaľ to nebudú preplácať poisťovne, tak to zatiaľ budú platiť nemocnice. Našou cestou je, samozrejme, aby to bolo hradené z verejného zdravotného poistenia," uzavrel Drucker.





Zrušenie poplatkov avizoval Drucker koncom minulého roka. Začiatkom tohto roka by sa mali schváliť aj štandardy v oblasti gynekológie a pôrodníctva. "Takisto sa kompletne robí revízia aj spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou a pacientskymi organizáciami v oblasti Mother, Baby friendly nemocníc. Postupne sa začína recertifikácia nemocníc," poznamenal koncom vlaňajška minister.

