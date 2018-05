Nie som teraz dosť dobrý, aby som bol svetová jednotka, tvrdí Nadal po vypadnutí v Madride

MADRID 12. mája (WebNoviny.sk) - V Monte Carle a Barcelone to španielsky tenista Rafael Nadal zvládol, ale do tretice v Madride už nie.

Vo štvrťfinále veľkého podujatia série Masters 1000 s vyše sedemmiliónovou dotáciou v eurách nestačil na Rakúšana Dominica Thiema (3:6, 5:7) a keďže obhajoval takmer všetky dôležité antukové tituly z vlaňajška, prišiel o post svetovej jednotky.

Roger Federer si ho v pondelok prinavráti napriek tomu, že .

Vynechal príliš veľa turnajov

Nadal priznal, že pozíciu svetovej jednotky si nezaslúži, lebo v závere minulého a začiatkom tohto roka vynechal pre zranenie príliš veľa turnajov a momentálne má len akú-takú antukovú prax.



Pred vstupom do sezóny na najpomalšom povrchu v Monte Carle () hral iba na Australian Open v Melbourne, kde vo štvrťfinále pre zranenie . Okrem toho absolvoval aj dva víťazné zápasy vo dvojhre v súboji Davisovho pohára proti Nemecku.

"Od vlaňajšieho októbrového Šanghaja až po aprílové Monte Carlo som nedokončil ani jeden turnaj. To je dosť dlhé obdobie, keď som musel vzdávať zápasy, lebo som nebol zdravotne v poriadku. Predtým som hral dobre a postúpil viackrát až do finále a aj víťazil. V tomto roku som však odohral len dva kompletné turnaje a to je málo. Znamená to, že nemám nárok na post jednotky, nemôžem ňou byť a ani sa tak necítim. Toto je realita. A čo bude ďalej a na konci roka, uvidíme," vysvetlil Rafael Nadal.

Nový rekord v počte víťazných setov

Energický ľavák z Malorky priznal, že ho potešili celkové triumfy v Monte Carle a Barcelone, ale prehra musela skôr či neskôr prísť.

"Moja kondícia sa zlepšuje a aj herne stúpam nahor. Teší ma tretie miesto v tohtoročnom rebríčku Race a aj to, že do vyvrcholenia antukovej sezóny na Roland Garros v Paríži ešte zostáva pár týždňov a turnajov. Samozrejme, chcem sa stále posúvať dopredu herne aj stúpať v rebríčku. Je lepšie byť jednotka ako dvojka, trojka či päťka. Ešte dôležitejšie je však cítiť sa fit a mať radosť z tenisu. O pozíciu jednotky som prišiel už viackrát," zamyslel sa čoskoro 32-ročný kráľ antuky.

Počas svojej skvelej série na antuke nazbieral 50 víťazných setov po sebe a to je v počte víťazných setov na rovnakom povrchu. Predtým bol historickým lídrom legendárny Američan John McEnroe, ktorý v roku 1984 uspel na tvrdom povrchu 49-krát v sérii.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.