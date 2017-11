Nie sme Real Madrid, aby sme vyhrávali každý zápas, hovorí stopér Godál zo Spartak Trnava

TRNAVA 26. novembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava akoby strácali dych. Hoci zverenci trénera Nestora El Maestra sú aj dve kolá pred koncom jesene na čele poradia najvyššej slovenskej súťaže (momentálne majú o šesť bodov viac ako MŠK Žilina pri podvečernom víťazstve Dunajskej Stredy nad Nitrou by bol už len päťbodový na druhý v tabuľke DAC, pozn.), postupne sa "scvrkáva" ich náskok.



V ostatných troch vystúpeniach vo Fortuna lige získal trnavský tím iba jediný bod - za domácu remízu s Ružomberkom 1:1 v 15. kole, nasledovali prehry s konkurentmi v boji o majstrovský titul - tesná na bratislavských Pasienkoch so Slovanom (0:1) a presvedčivá v sobotňajšom domácom dueli 17. kola s MŠK Žilina (0:3).

Úradujúci slovenský majster spod Dubňa skóroval trikrát na Štadióne Antona Malatinského, postupne sa presadili v 12. min Lukáš Jánošík a po zmene strán v 62. min Michal Škvarka a v 75. min Samuel Mráz.

Žilinčania využili zaváhania "andelov"

Rozohrávka trnavského mužstva bola ťažkopádna, častokrát nepresná, chýbala priamočiarosť a rýchlosť. Za celý zápas vystrelili domáci iba dva razy do priestoru troch žrdí žilinského protivníka. Hráči MŠK využili dve zaváhania stopéra "andelov" Ivana Hladíka: najskôr mu vo vlastnej šestnástke vypichol loptu Mráz a naservíroval ju na vedúci gól Jánošíkovi a potom Škvarka využil jeho zlú rozohrávku a Hladíkom tečovaná lopta skončila druhýkrát v sieti brankára Martina Vantrubu.

"Keď si neutvárate gólové príležitosti, je to problém celého tímu, no najmä môj. Je to o stratégii a organizácii hry. Proti najlepším tímom v lige nie sme tak dominantní ako proti slabším. Je to frustrujúce, no normálne. V tréningovom procese budeme musieť nachádzať riešenia," cituje portál profutbal.sk slová kouča FC Spartak Nestora El Maestra, ktorý na margo sobotňajšieho stretnutia proti Žiline ďalej uviedol:



"Doteraz sme hrali jednoduchý futbal, no uvedomujeme si, že musíme ukázať viac. Keď spravíte chybu, zakaždým je to zlé rozhodnutie, keď niečo vytvoríte, dobré. Ivan Hladík je dobrý a dôležitý hráč nášho tímu. Vyhrávame ako kolektív, rovnako tak i prehrávame." Zmenu rozostavenia žilinského mužstva s tromi stopérmi a systémom 3-5-2 nepovažoval za rozhodujúci a kľúčový element.

"Každý robí určité zmeny v hernom systéme, zložení mužstva. Žilinu som takto hrať ešte nevidel, no to sú detaily. Zmena systému nie je taká dôležitá. Súper bol v sobotňajšom stretnutí lepší, a preto zvíťazil," skonštatoval mladý 34-ročný trnavský kouč.

Do čoho kopli, to skončilo gólom

"Žilina bola takmer stopercentná, do čoho hostia kopli, to sa skončilo gólom. Prvý sme im ponúkli ako na podnose, dá sa povedať, že i druhý. Mali sme loptu na kopačkách a za dve sekundy bola v našej sieti. Po zmene strán sme chceli hrať aktívnejšie, ale druhý inkasovaný gól bol zlomový,“ poznamenal po nevydarenom dueli skúsený stopér Spartaka Boris Godál a pokračoval:

"Chýbal nám pokoj vo finálnej fáze. Nebolo to tak, ako v doterajšom priebehu sezóny. V prvom polčase sme nemali vyloženú šancu, čo je smutné, keďže sme hrali doma. Ostatné dva zápasy nás postavia na špičky, pretože proti priamym konkurentom o najvyššie priečky musíme ukázať ďaleko viac. Predovšetkým zlepšiť disciplínu, veď už Slovanu sme ponúkli jeden gól, v sobotu dva."



Zaujímavé je, že dovedna v štyroch jesenných meraniach síl proti Slovanu Bratislava a Žiline nezískali futbalisti Trnavy ani jediný bodík, od MŠK inkasovali už druhýkrát "trojku" - aj 25. augusta v 6. kole Fortuna igy pod Dubňom (1:3).

"Oni hrajú dobre s nami, no strácajú so slabšími súpermi. Radšej by boli v našej pozícii. Máme náskok, ale tiež máme na čom pracovať, aby sme ho nepremrhali," reagoval 30-ročný obranca Godál.

Nepotvrdili rolu jesenného kráľa

Jeho spoluhráč Lukáš Greššák hodnotil sobotňajší duel v City Arene realisticky: "Začali sme aktívne, mali centre, akcie po krajoch. Žilina nebola taká dominantná ako v iných dueloch. Lenže my sme to nezvládli. Čo zmôžeme, keď si dáme prakticky dva vlastné góly, kým my by sme ho nestrelili ani do rána. Zápas sme si prehrali sami."

Líder tabuľky už druhýkrát nevyužil možnosť potvrdiť rolu jesenného kráľa Fortuna ligy 2017/2018. "Netreba panikáriť, zbytočne by sme na seba navýšili tlak a boli by sme hotoví. Máme pred sebou ešte dve jesenné kolá, keď ich zvládneme, znovu sa môžeme usmievať," zdôraznil 28-ročný kapitán tranvského tímu Greššák, ktorý však mal výčitky do vlastných radov:

"Asi je to karma. Boli sme možno uspokojení, nepracovali na tréningoch na sto percent a toto je odozva. Verím, že toto prijmeme ako facku a od pondelka sa budeme pripravovať opäť tak, aby sme na najbližší duel do Nitry išli uhrať nie dobrý, ale výborný výsledok."



Pod Zoborom očakávajú hráči Trnavy v nedeľu 3. decembra o 14.00 h v stretnutí 18. kola Fortuna ligy neľahký terén. "Bude to zrejme boj, nie okulahodiaci futbal. Musíme sa nato pripraviť lepšie ako pred týždňom na Pasienky so Slovanom, kde sme vyzerali hrozne," podotkol stopér Boris Godál.

Podľa neho sú "červeno-čierni" rovnako odhodlaní ako pred mesiacom: "Sebavedomie tímu sa nezmenilo, iná je len efektivita. Nemôžeme však vyhrávať všetky zápasy, nie sme Real Madrid."

