Nie je kreditka ako kreditka. V čom má navrch Šikovná karta?

BRATISLAVA 3. augusta 2017 (WBN/PR) – Minimálne jednu platobnú kartu nosí vo svojej peňaženke väčšina Slovákov. Spolu vlastníme približne 5 a pol milióna kariet, ktoré sa ale líšia vlastnosťami a ponúkanými službami. Šikovná karta od Home Creditu je z pohľadu pridanej hodnoty pre bežného užívateľa absolútnou špičkou medzi kreditnými kartami na slovenskom trhu. V jednom balíku ponúka viaceré služby, ktoré dokážu okamžite pomôcť v kritických životných situáciách. Môžete sa tak napríklad spoľahnúť na okamžitú pomoc pri poruche auta na cestách, náhlej hospitalizácii, akútnu službu elektrikára alebo zámočníka v domácnosti a taktiež na právnu pomoc vo viacerých oblastiach.

Kartu si treba dôkladne vyberať

Mnohé kreditné karty dnes už bežne zahŕňajú mnohé benefity a doplnkové služby, no sú medzi nimi značné rozdiely. Preto je dobré si zistiť, čo všetko daná karta prináša pre užívateľa predovšetkým z hľadiska pridanej hodnoty. Šikovná karta od Home Creditu prináša svojim držiteľom nielen možnosť platiť a vyberať hotovosť po celom svete, ale navyše získať z každej bezhotovostnej platby na svoj účet späť aj určité percentá z ceny nákupu vo výške až do 20 eur mesačne, plus ďalšie zaujímavé benefity poskytované partnermi zapojenými do vernostnej siete Premia.

Tip odborníka

Kreditka, ktorá pomáha v ťažkých chvíľach

Viaceré karty dnes ponúkajú aj asistenčné služby, no aj v tejto oblasti sú rozdiely markantné. Šikovná karta prichádza s najširšou ponukou asistenčných služieb na trhu. V jednom balíku ponúka viaceré služby, ktoré môžu Slovákom okamžite pomôcť v kritických životných situáciách, a to v štyroch kľúčových oblastiach. Asistencia k vozidlám vám pri poruche auta okrem iného pomôže s opravou na mieste alebo ak je to nutné s odvozom do servisu, náhradnou dopravou či so zabezpečením ubytovania posádky vozidla.

Asistencia k domácnosti sprostredkúva služby elektrikára, plynára, inštalatéra, sklenára alebo zámočníka pri zablokovaní dverí do bytu. Zdravotná asistencia zase zahŕňa zdravotnú infolinku, odvoz na kontrolu k lekárovi a späť či pobyt v nemocnici s dieťaťom. No a telefonické poradenstvo v právnych oblastiach prináša užitočné informácie napr. pri kúpnych zmluvách, susedských sporoch či reklamáciách. „V kritickej situácii stačí vytočiť číslo asistenčnej služby a operátor sa o všetko postará,“ hovorí A. Villa.

Šikovná karta - inovácie postavené na potrebách ľudí

Ak to teda môžete zhrnúť, čo všetko okrem asistenčných služieb Šikovná karta prináša jej vlastníkom? Šikovná karta klasicky slúži na úhradu bežných denných výdavkov, aj na nakupovanie drahšieho tovaru alebo služieb. „Ako sme už spomenuli, kartou sa dá platiť bezhotovostne u obchodníkov po celom svete i na internete, vyberať hotovosť z bankomatov aj v pobočkách bánk doma aj v zahraničí a tiež prevádzať bez poplatku peniaze z karty na bankové účty na Slovensku. Bezúročné obdobie pre bezhotovostné platby je u obchodníkov 51 dní,“ dopĺňa Villa.

V základnom mesačnom poplatku 2,19 eur získajú klienti zadarmo napríklad tri výbery mesačne z bankomatu doma aj v zahraničí, elektronický výpis, prevod hotovosti z karty na bankový účet, v prípade straty vydanie náhradnej karty či nové vygenerovanie PIN kódu. Z každej bezhotovostnej platby získa majiteľ karty späť na svoj účet minimálne 1% z ceny nákupu, u obchodníkov označených logom Premia je to až 10 %.

Taktiež je k dispozícii poistenie, ktoré zabezpečí ochranu v prípade straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, hospitalizácie, invalidity alebo smrti. Poistenie môže kryť aj riziká spojené so zneužitím karty, stratou či krádežou osobných vecí. K maximálnej bezpečnosti prispievajú aj bezpečnostné limity pre čerpanie.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.