Nicole Rajičová zaváhala v záverečnej piruete a na ZOH 2018 v Pjongčangu skončila štrnásta

PJONGČANG 23. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Nicole Rajičová obsadila v súťaži krasokorčuliarok na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu konečnú 14. pozíciu.

V Soči skončila na 24. mieste

Dvadsaťdvaročná Newyorčanka bola po stredajšom krátkom programe trinásta so ziskom 60,59 bodu, v piatok vo voľnej jazde dostala od rozhodcov 114,60 bodu. Kým v stredu za svojím maximom zaostala iba o 42 stotín bodu, vo voľnej jazde to bol väčší odstup od vlastného rekordu. Na ZOH 2014 v Soči skončila Rajičová na 24. mieste.

Nicole Rajičovej sa s jednou výnimkou podarilo absolvovať voľnú jazdu tak, ako si predstavovala. "Odskákala som všetky skoky, preto som spokojná. Trochu som zaváhala v záverečnej piruete, bola to však najťažšia verzia. Som rada, že som na olympiáde mohla predviesť svoju najlepšiu jazdu. Verila som si, bola som v pohode pred jazdou. Už na tréningu sme zmenili poradie jednotlivých skokov, bodovo to bolo to isté, možno ešte o pol bodu viac," uviedla Nicole Rajičová v mixzóne pre slovenské médiá.

Zaváhanie v záverečnej piruete

Na otázku, prečo prišlo zaváhanie v záverečnej kombinovanej piruete, odpovedala: "Asi som už bola niekde inde, stratila som koncentráciu. Poriadne si to už nepamätám, moja chyba. Mala som už všetko odskákané a chytila som zlú hranu. Nemala som veľa času, musela som ju držať. Aj tak som spokojná, toto vystúpenie bolo lepšie ako pred rokom na majstrovstvách sveta v Ostrave, zvládla som ťažšie skoky aj krokové kombinácie. Body sa ťažko porovnávajú, teraz to stačilo na najlepší výsledok tejto sezóny."





Tréner slovenskej reprezentantky Igor Krokavec skonštatoval: "Drobné chybičky tam boli, ale Nicole dosiahla životný úspech. Sme veľmi spokojní, veď je štrnásta na olympiáde. Posledná pirueta a jeden skok boli nedotočené, ale taký je šport. V jazde mala dosť dobrých skokov a najmä kombináciu dvojitého axla s trojitým tulupom na začiatku. Súťažne ju zvládla prvýkrát. Rozjazda jej celkom nevyšla, ale ona už je skúsená pretekárka a nemal som dôvod jej neveriť v pretekoch. Na majstrovstvá sveta pôjdeme s cieľom vylepšiť si dosiaľ najlepšie 13. miesto. Náročnosť prvkov sa vždy dá zvyšovať a Nicole sa zlepšuje z roka na rok. Ona už je športovec so skúsenosťami a rozhľadom. Vyspela a ide dopredu. Rovnako však celé krasokorčuľovanie."

