Nicole Rajičová je po krátkom programe na majstrovstvách Európy na skvelom piatom mieste

MOSKVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Nicole Rajičová figuruje na skvelom 5. mieste po krátkom programe súťaže sólistiek na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní v Moskve.

Rajičová si za svoje štvrtkové vystúpenie vyslúžila od rozhodcov 61,01 bodu, čím si o 3 stotinky bodu vylepšila svoje osobné maximum spred roka z európskeho šampionátu v Ostrave, kde celkovým 6. miestom dosiahla dosiaľ životný výsledok. Pred voľnými jazdami si 22-ročná rodáčka z amerického Garden City utvorila náskok takmer 5 bodov pred Švédkou Anitou Östlundovou na šiestej priečke. Za bronzovou medailovou pozíciou zaostáva o 17,29 bodu.

Kombinácia trojitého rittbergera s trojitým tulupom

Rajičová do svojho krátkeho programu po prvý raz zaradila kombináciu trojitého rittbergera s trojitým tulupom. Ustála to, aj keď podľa rozhodcov bol druhý skok trochu nedotočený. Následný trojitý lutz a dvojitý axel bol bezchybný. "Je to super pocit, mám veľkú radosť. Najväčšiu z toho, že mi vyšla tá kombinácia. Na tréningu som nekazila skoky, takže som si povedala, snáď nepríde chyba teraz. Po prvom skoku som nemala ideálny výjazd, a chvíľu som váhala, či po ňom nedám radšej dvojitý, ale povedala som si, že to nejako stiahnem. Som rada, že sa mi to podarilo," komentovala Nicole Rajičová po krátkom programe.

Na čele po prvej polovici súťaže je Ruska Alina Zagitovová pred krajankou a obhajkyňou titulu Jevgenijou Medvedevovou a talianskou matadorkou Caroline Kostnerovou. Iba 15-ročná vychádzajúca hviezda svetového krasokorčuľovania Zagitovová si súčtom 80,27 výrazne vylepšila osobný rekord v krátkom programe. Úradujúca juniorská majsterka sveta pred voľnými jazdami vedie s náskokom 1,70 bodu pred o 3 roky staršou krajankou Medvedevovou.

Hugecová pri premiére nesklamala

Druhá slovenská zástupkyňa v krátkom programe Silvia Hugecová vo svojej premiére na majstrovstvách Európy nesklamala a vďaka 22. miestu si aj ona vybojovala účasť vo voľnom pokračovaní súťaže. Tam sa predstaví 24 najlepších. Iba 17-ročná úradujúca majsterka Slovenska Hugecová zvládla štvrtkový krátky program v Moskve bez výraznejšej chyby. Mladá Slovenka žijúca v USA krátky program otvorila kombináciou trojitého rittbergera s dvojitým tulupom, potom skočila trojitý salchow a pridala aj dvojitý axel. Od rozhodcov dostala 45,98 bodu a len tesne zaostala za osobným maximom 46,49 zo septembrových pretekov JGP Cup of Austria.

"Môj cieľ bol zajazdiť svoju štandardnú jazdu, to som aj spravila, takže som spokojná. Keď som skočila úvodný rittberger, odľahlo mi. Potom som si povedala, že ešte mám pred sebou salchow, že sa ešte musím skoncentrovať. Pred krátkym programom som bola veľmi nervózna, ale dokázala som si, že viem zajazdiť aj pod veľkým tlakom. Splnil sa mi sen, že som tu vôbec mohla byť, takže som šťastná," povedala Silvia Hugecová. Jej jazdu okomentovala aj Rajičová: "Super, veľmi sa z toho teším, že aj ona postúpila. Silviu som pozerala v televízii, keď som sa pripravovala na svoju jazdu. Bola som rada, že si to veľmi pekne odjazdila, ale vtedy sa ešte nevedelo, či sa kvalifikuje. Keď už to mala isté, mala som veľkú radosť."

V krátkom programe žien sa predstavilo dovedna 39 pretekárok. Voľné jazdy prídu na rad v sobotu od 16.30 h SEČ.

ME v krasokorčuľovaní

Moskva - štvrtok

Krátky program žien: 1. Alina Zagitovová 80,27 bodu, 2. Jevgenija Medvedevová (obe Rus.) 78,57, 3. Carolina Kostnerová (Tal.) 78,30, 4. Maria Sockovová (Rus.) 68,70, 5. Nicole Rajičová (SR) 61,01, 6. Anita Östlundová (Švéd.) 56,04,…22. Silvia Hugecová (SR) 45,98 – postúpila do voľných jázd

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.