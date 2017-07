Nicolas Gorosito túži hrať za Slovensko, momentálne sa sústredí na španielsku ligu

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - Bývalý hráč FK Senica a ŠK Slovan Bratislava Nicolas Gorosito by si rád zahral za slovenskú futbalovú reprezentáciu. Povedal to v rozhovore pre denník Šport.

"Bolo by to skvelé. Slovensko sa mi veľmi páči, päť rokov som hral ligu, postavili sme si tu dom. Jazyk ešte neviem úplne dokonale, ale sa stále učím. Uvedomujem si, že teraz sa musím presadiť v Španielsku na najvyššej úrovni, len tak budem mať reálnu šancu dostať sa do reprezentácie. Samozrejme, v prípade, ak by som už mal vybavený pas. Jedno však platí určite: Chcem hrať za Slovensko," odpovedal 28-ročný obranca španielskeho klubu Getafe CF na otázku Športu, či nepremýšľa nad slovenským pasom, ktorý by ho oprávňoval reprezentovať krajinu a reflektovať na prípadnú pozvánku trénera Jána Kozáka

Gorosito si vlani v lete zobral za manželku Slovenku a ich dcéra je tiež Slovenka. S Getafe, ktoré bude od sezóny 2017/2018 účastníkom najvyššej španielskej futbalovej súťaže, podpísal hráč nový ročný kontrakt s opciou.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.