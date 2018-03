Nezaradený poslanec Simon vyzýva ministra Lajčáka, aby zaujal jasný postoj v kauze talianskej mafie

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Nezaradený poslanec NR SR Zsolt Simon vyzval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, ktorý predsedá 72. Valnému zhromaždeniu OSN, aby zaujal v kauze talianskej mafie na Slovensku jasný postoj.

"Predseda Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák je zároveň aj ministrom Ficovej vlády, ktorú možno podľa zistení zavraždeného novinára Jána Kuciaka spájať s talianskou mafiou. Ako chce s týmto vedomím ďalej predsedať Valnému zhromaždeniu OSN? Prečo sa Lajčák, v takej významnej funkcii, akú zastáva v OSN, ešte nedištancoval od takejto vlády? Bez jasného postoja k vláde, ktorá má podľa zistení zavraždeného novinára blízko k talianskej mafii, dehonestuje aj OSN. Kedy chce konať?" pýtal sa poslanec v tlačovej správe.

Vyhlásenie ministra Lajčáka

Lajčák podľa svojho vyhlásenia považuje prepojenie organizovaného zločinu s politickými špičkami za neakceptovateľné.



"V tejto chvíli je potrebné urobiť všetky kroky pre to, aby došlo k stabilizácii politickej a bezpečnostnej situácie v štáte, akou formou sa to má udiať, o tom musí rozhodnúť politický dialóg. Vynášanie obvinení bez dôkazov nikomu a ničomu nepomôže. Politici by sa vo chvíľach, keď ide o charakter štátu a jeho občanov, nemali riadiť emóciami, ale rozumom, práve oni by mali na svoje plecia prevziať zodpovednosť za budúcnosť krajiny. Slovensko je parlamentná demokracia, má svoje demokratické inštitúcie a aj tradície, a o tie je potrebné sa pri riešení tejto neľahkej situácie opierať," uviedol Lajčák cez svojho hovorcu Petra Suska.

Vražda Kuciaka a jeho priateľky

Slovenskom otriasla správa o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Táto informácia prenikla na verejnosť pred týždňom, v pondelok 26. februára.



O pár dní na to všetky relevantné médiá zverejnili Kuciakov posledný nedokončený článok, ktorý hovorí o prepojení talianskej mafie Ndrangheta na slovenské politické špičky. Pre vraždu novinára podal demisiu minister kultúry Marek Maďarič, pre kauzu odišiel riaditeľ kancelárie predsedu vlády Roman Šipoš.

Štátna radkyňa Mária Trošková a tajomník Bezpečnostnej rady Viliam Jasaň sa do vyšetrenia vraždy vzdali svojich funkcií. Opozícia žiada odchod premiéra Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka a predčasné voľby.

