Nezamestnanosť na Slovensku dosiahla historické minimum, minister Richter výsledok chváli

BRATISLAVA 20. decembra (WebNoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu novembra tohto roka oproti októbru klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 5,95 %.

Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,83 percentuálneho bodu. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Pokles o tisícky uchádzačov

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 162 087 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s októbrom ide o pokles o 5 191 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 76 293 osôb.





Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,19 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,16 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 3,05 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v novembri 196 055 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 4 217 osôb, v porovnaní s novembrom vlaňajška je to menej o 82 137 ľudí.

Desiatky okresov s nízkou nezamestnanosťou

"V stredu ponúkame čísla, ktoré v 25-ročnej histórii Slovenskej republiky nikdy také priaznivé neboli," povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Prvýkrát v histórii Slovenska podľa neho klesla miera nezamestnanosti pod 6 percent a celkový počet nezamestnaných klesol pod 200 tisíc.

Upozornil aj na to, že prvýkrát je na Slovensku okres s mierou nezamestnanosti pod 2 percentá, a to okres Galanta. "Dnes už máme 39 okresov, ktoré sú pod päť percent," povedal minister.





Pomer voľných pracovných miest na úradoch práce k počtu evidovaných nezamestnaných podľa Richtera celoslovensky dosahuje jedna ku trom, teda na jedno pracovné miesto nahlásené na úradoch práce pripadajú traja nezamestnaní.

"V dvoch krajoch je to jedna ku jednej, na jedno voľné miesto je jeden evidovaný nezamestnaný," tvrdí šéf rezortu práce a sociálnych vecí. Upozornil na to, že na úradoch práce je 108 tisíc nezamestnaných, ktorí sú v evidencii do šiestich mesiacov.

"To sú ľudia, ktorí majú pracovné návyky," povedal. Dlhšie ako jeden rok je na úradoch práce 88 tisíc evidovaných nezamestnaných.

