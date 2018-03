Nezabudnite, aj tento rok vaše 2- dokážu veľa

BRATISLAVA 22. marca 2018 (WBN/PR) - V Lige proti rakovine už 28 rokov prostredníctvom našich projektov pomáhame onkologickým pacientom a ich rodinám. To by sme ale nedokázali bez vašej pravidelnej podpory, a to aj vďaka venovaniu 2% z daní.

Na vašich 2% naozaj záleží, pretože vďaka nim vieme každý rok pomáhať tisícom ľudí

Bez vašich 2% by sme nemohli už niekoľko rokov realizovať projekt s názvom „Náhradný domov.“ Rodičia detí z celého Slovenska, ktoré sú hospitalizované v Bratislave alebo v Košiciach a podstupujú liečbu, môžu využívať naše ubytovacie zariadenia v blízkosti nemocníc. Pre dieťa je veľmi dôležité, aby bol rodič v čase liečby v jeho prítomnosti.

Vďaka vašim 2% môžeme pravidelne zabezpečovať aj služby našich odborníkov prostredníctvom bezplatnej telefonickej a mailovej Onkoporadne. Onkologickí pacienti a ich blízki môžu svoje problémy a otázky skonzultovať odborníkmi z rôznych oblastí. Takisto aj široká verejnosť má možnosť poradiť sa s odborníkmi v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu.

Vďaka vašim 2% sa môžu pacienti a ich blízki porozprávať a poradiť aj so psychológmi, ktorí sú zapojení do projektu Sieť psychológov, ktorá funguje v rámci regiónov na Slovensku.

Bez vašich 2% by sme nemohli každoročne zorganizovať relaxačné pobyty pre onkologických pacientov, kde si po náročnej liečbe môžu fyzicky a psychicky oddýchnuť, načerpať nové sily a zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Podpora od ľudí, ktorí vám rozumejú, je totiž nielen v čase liečby, ale aj po nej nesmierne dôležitá.

Vďaka Vašim 2% môžeme počas roka poskytovať denné služby pacientom v troch Centrách pomoci, ktoré sídlia v Bratislave, Martine a Košiciach. Pomocou služieb, ktoré v Centrách pomoci poskytujeme, chceme skvalitniť život onkologických pacientov a pomôcť im jednoduchšie sa zaradiť do bežného života po skončení náročnej liečby.

Nevieme si predstaviť, ako by sme bez vašich 2% dokázali poskytovať finančné príspevky onkologickým pacientom a ich rodinám, ktoré sa vplyvom zdravotného stavu člena rodiny ocitli v hmotnej núdzi.

Vďaka vašim 2% môžeme realizovať aj projekt Rodinná týždňovka, ktorá je určená rodinám, v ktorých jeden z rodičov je onkologický pacient. Cieľom pobytu je nasmerovať rodiny, ako môžu spoločne prekonávať ťažké obdobie v ich živote. Rodičia si môžu vymeniť svoje skúsenosti, rady, majú priestor navzájom sa podporiť a zdieľať svoje príbehy.

Za každé venované 2% vám už teraz ďakujeme



Vyhlásenie na poukázanie 2% z& daní pre Ligu proti rakovine nájdete na webe https://www.lpr.sk/2-percenta-z-dani/.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.