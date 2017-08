Neymar sa vrátil do Barcelony. Spoluhráčom prezradil, že chce ísť do iného klubu

BARCELONA 2. augusta (WebNoviny.sk) - Brazílsky futbalista Neymar sa napriek intenzívnym šumom o jeho potenciálnom prestupe do Paríža St. Germain vrátil do svojho klubu FC Barcelona.

V stredu sa stretol s mužstvom a trénerom.

Dostal povolenie odísť z tréningu

Dvadsaťpäťročný útočník pristál v Katalánsku v utorok neskoro večer, kam priletetel z Dubaja. Letisko opustil bez slov zadným vchodom. V stredu od 9.30 h sa mal podľa plánu zúčastniť na tréningu mužstva pod vedením Ernesta Valverdeho. Podľa oznámenia klubu povedal spoluhráčom, že "má v úmysle opustiť klub a budúcnosť si hľadať inde." Od trénera dostal povolenie odísť z tréningu. Klub ani samotný hráč nešpecifikovali, kde bude pôsobiť. Brazílčan strávil v tréningovom centre 30 minút.

Spomenutý francúzsky klub je údajne pripravený zaplatiť sumu 222 miliónov eur, ktorá by ho vykúpila zo zmluvy s barcelonským gigantom. Neymar je ku katalánskemu veľkoklubu viazaný zmluvou do roku 2021. Do Barcelony prišiel v roku 2013 za 86,2 milióna eur z FC Santos.





Prestup zahalený rúškom tajomstva

Brazílsky futbalový reprezentant Neymar prestúpi z katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona do PSG. Aspoň to tvrdila prostredníctvom účtu na sociálnej sieti twitter mediálna spoločnosť BeIN Sports, ktorej výkonným riaditeľom je prezident francúzskeho vicemajstra Nasser Al-Khelaifi. Zmluvu mal podpísať podľa magazínu LÉquipe v pondelok. Francúzske médium tiež informovalo, že Neymar cez víkend mal podstúpiť lekársku prehliadku.

Po návrate hráča do Barcelony jeho prípadný prestup zatiaľ zostáva zahalený rúškom tajomstva.

