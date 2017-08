Neymar presvedčil Daniho Alvesa, aby si vybral Paríž

PARÍŽ 6. augusta (WebNoviny.sk) - Brazílsky futbalový útočník Neymar ešte pred prestupom do Paríža Saint-Germain z FC Barcelona pomohol krajanovi Danimu Alvesovi rozhodnúť sa o ďalšej budúcnosti, keď mu poradil, nech si vyberie tím PSG namiesto anglického Manchestru City.

Chcel opustiť Juventus

Prezradil to skúsený pravý bek, pričom o niekoľko rokov mladší Neymar mu vtedy nepovedal, že rozmýšľa nad príchodom do Parku princov. "Rozprával som sa s ním o tejto možnosti. Odporučil mi Paríž. Ja som chcel opustiť Juventus a premýšľal aj nad PSG," povedal Alves.



Tridsaťštyriročný Dani Alves má za sebou vydarený ligový debut v drese PSG, ktorý v úvodnom kole zdolal Amiens 2:0. Neymar do zápasu nezasiahol pre administratívne nezrovnalosti ohľadom jeho rekordného prestupu z Barcelony. "Očakávania sú veľké, pretože futbal, ktorým sa prezentuje Neymar, chce vidieť celý svet. S ním pôjde úroveň našej hry výrazne hore," pokračoval ďalej Alves, ktorý s Neymarom v Barcelone triumfoval v najvyššej španielskej súťaži, Lige majstrov a na majstrovstvách sveta klubov.

Nie je to o peniazoch

Neymar prestúpil do Paríža Saint-Germain z Barcelony za 222 miliónov eur a o viac ako dvojnásobok prekonal doterajšiu transferovú čiastku Manchestru United za Paula Pogbu (105 miliónov eur).



"Nie sme ovplyvnení peniazmi. Len niekoľko ľudí opúšťa svoju pohodlnú zónu, my sme Brazílčania a tí to robia," tvrdí Dani Alves a vysvetlil prestup svojho krajana z jedného z najlepších klubov súčasnosti do tímu, ktorý nikdy nevyhral Ligu majstrov: "To nie je len o Barcelone, španielskych kluboch. Existuje život, výzvy a futbal aj v iných krajinách. Neymarov príchod pochopiteľne mení pozíciu PSG, teraz sa od nás veľa očakáva, všetko to prináša jeho majstrovstvo."





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.