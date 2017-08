Neymar opúšťa Barcelonu aj napriek vôli svojho otca, rekordný prestup vyvoláva mnoho pochybností

PARÍŽ 4. augusta (WebNoviny.sk) - Kúpou brazílskeho útočníka Neymara, ktorý vo štvrtok prestúpil z FC Barcelona do Paríža St. Germain za rekordných 222 miliónov eur, uzavreli bohatí katarskí majitelia PSG jednu kapitolu v histórii klubu.

Starý imidž robotníckej triedy Paríža je preč, nahradila ho éra pompéznosti a pôvabu, v ktorej sa rátajú iba peniaze.

Spomenutá suma viac ako dvojnásobne prekonala doterajší svetový rekord transferovej sumy Paula Pogbu, ktorý vlani v lete prestúpil za 105 miliónov eur z Juventusu Turin do Manchestru United. Keď Qatar Sports Investments prevzal v roku 2011 parížsky klub, majitelia deklarovali, že chcú investovať veľa peňazí. Ohlásili príchod Javiera Pastoreho z talianskeho klubu Palermo za 42 miliónov eur. A miliónová špirála sa roztočila.





Klub mal problémy na iných postoch

Thiago Motta (11,5 milióna eur), Thiago Silva (42 miliónov), Zlatan Ibrahimovič (21 miliónov), Ezequiel Lavezzi (29 miliónov) Marco Verratti (12 miliónov), Lucas Moura (40 miliónov), Edinson Cavani (64,5 milióna) a Angel Di María (63 miliónov). To boli ďalšie nákupy klubu, ktoré vyskočili do úhrnnej výšky 325 miliónov eur. Teraz zaplatili za jedného hráča 222 miliónov.

Okrem zjavného otrasenia transferových súm je však spochybňovaný tento krok zo športového hľadiska. Po odchode Ibrahimoviča do Manchestru United sa Edinsonovi Cavanimu ako útočníkovi mužstva číslo jeden mimoriadne darilo - skončil sezónu ako najlepší strelec francúzskej ligy a v 50 súťažných zápasoch zaznamenal pozoruhodných 49 gólov. S Neymarom, ktorý vstúpil do systému trénera Unaiho Emeryho, zostáva otázkou, či Cavani bude schopný reprodukovať takúto pôsobivú bilanciu, zvlášť keď Neymar, ktorý je schopný hrať na oboch krídlach, bude postavený do centrálnejšej pozície. Pozorovatelia žasnú nad tým, prečo klub neinvestoval do iných postov, keďže útok v minulej sezóne nebol problémom mužstva.

"Som veľmi šťastný, že som prestúpil do Paríža St. Germain. Odkedy som v Európe, tento klub patrí medzi tie najsúťaživejšie a najambicióznejšie," uviedol bezprostredne po prestupe najdrahší hráč v histórii futbalu. "Najviac ma k prestupu motivovala túžba pomôcť klubu získať trofeje, po ktorých chcú fanúšikovia. Už mám za sebou štyri sezóny v Európe a cítim sa byť pripravený na túto výzvu. Od dnes budem robiť všetko čo je v mojich silách, aby som pomohol novým spoluhráčom, klubu otvoril nové obzory a priniesol radosť miliónom fanúšikom po celom svete," vyhlásil 25-ročný kreatívny futbalista, ktorý sa upísal novému zamestnávateľovi na 5 rokov. Hráčov príchod do Paríža sa očakáva v piatok, pričom popoludní ho majú predstaviť na tlačovej besede. V sobotu by už mal debutovať v prvom zápase nového ročníka francúzskej ligy, v ktorom PSG privíta na štadióne v Parku princov nováčika Amiens SC.





Neymar potreboval výzvu

"Vyhral som všetko, čo hráč môže vyhrať," cituje BBC Neymara, ktorý by počas piatich rokov pôsobenia mal zarobiť v každej sezóne 45 miliónov eur. Na sociálnej sieti Instagram uverejnil brazílsky futbalista tieto slová: "Podarilo sa mi všetko, čo môže športovec dosiahnuť. Zažil som nezabudnuteľné momenty. Hráč však potrebuje výzvy." Zároveň priznal, že jeho otec chcel, aby zostal v Barcelone. "Druhý raz v mojom živote som odporoval otcovi," napísal Neymar. "Ambície Paríža St. Germain ma lákali do klubu, spolu s vášňou a energiou, ktoré to prináša. Som pripravený na výzvu. Urobím všetko pre to, aby som pomohol mojim novým spoluhráčom," doplnil najdrahší hráč sveta.

"S neopísateľnou radosťou a hrdosťou vítame Neymara v Paríži St. Germain. Je to jeden z najlepších hráčov súčasnosti. Jeho mentalita, sila a vodcovstvo z neho robia vynikajúceho futbalistu" povedal pre klubový web prezident PSG Nasser Al-Khelaifi. "Do nášho tímu prinesie veľa pozitívnej energie. Za šesť rokov sme vytvorili ambiciózny projekt, vďaka ktorému sme dosiahli najvyšší level národného i európskeho futbalu. Som presvedčený, že dnes, vďaka Neymarovmu príchodu a s podporou našich verných priaznivcov, sme sa ešte viac priblížili k našim najväčším snom," dodal katarský biznismen.

Pastore prenechal svoje číslo

"Má 25 rokov, no už 77-krát reprezentoval Brazíliu a strelil 52 gólov. Ako kapitán reprezentácie bude Neymar lídrom Brazílie v snahe získať na MS 2018 šiesty titul. Na OH 2016 v Riu de Janeiro priviedol svoju krajinu k olympijskému zlatu. Jeho príchod svedčí o tom, že klub sa chce dostať na vrchol svetového futbalu," píše sa na webe nového zamestnávateľa ofenzívneho futbalistu.

PSG prestup brazílskej hviezdy oznámil originálne. Na sociálnych sieťach uverejnil video, na ktorom sa parížsky monument - Eiffelova veža - zahalil do brazílskej trikolóry - zelenej, žltej a modrej farby. Nasledoval prestrih a text: "He is coming" (Prichádza). Na webe Paríža St. Germain sa objavil už aj grafický návrh nového Neymarovho dresu s číslom 10. V ostatnej sezóne ho nosil argentínsky futbalista Javier Pastore, no už skôr avizoval, že v prípade príchodu odchovanca FC Santos je ochotný sa svojho čísla vzdať. "Ponúkam mu moje číslo dresu na znak privítania. Chcem, aby sa tu cítil pohodlne a šťastne od prvého dňa," oznámil Pastore.

Neymar prišiel do katalánskej metropoly v roku 2013 z brazílskeho FC Santos, v lete 2016 podpísal nový kontrakt platný do roku 2021. V drese FC Barcelona súčasťou obávaného ofenzívneho tria spoločne s Lionelom Messim a Luisom Suárezom. Brazílčan strelil za FC Barcelona 105 gólov, okrem mnohých ďalších úspechov sa tešil i z triumfu v Lige majstrov. Superhviezda Kataláncov Lionel Messi sa už v stredu prostredníctvom instagramu s Neymarom verejne rozlúčila.

