Newyorčana odsúdili za podporu Islamského štátu, pokúsil sa zabiť aj federálneho agenta

NEW YORK 27. apríla (WebNoviny.sk) - Newyorčan dostal 17 rokov väzenia za podporu extrémistickej skupiny Islamský štát. Farida Mumuniho odsúdili vo štvrtok po tom, ako sa priznal, že plánoval pomôcť extrémistickej organizácii a pokúsil sa zabiť federálneho agenta, ktorý mu prehľadával byt na Staten Islande. Prokuratúra uviedla, že 23-ročný muž napadol agenta nožom, no ochránila ho nepriestrelná vesta.



Mumuni a jeho komplic Munther Omar Saleh sa dostali do rúk polície pre podozrenie z plánovania útoku s využitím tlakového hrnca. Saleh sa priznal a odsúdili ho na 18 rokov za mrežami. Dvojica patrila k šesťčlennej skupine, ktorá chcela odísť do zahraničia a pripojiť sa tam k IS.

