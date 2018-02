Nevydarené preteky na ZOH 2018 Paulínu Fialkovú nezlomili, štafetu odovzdala na priebežnom 3. mieste

ALPENSIA 22. februára (WebNoviny.sk) - Paulína Fialková si počas troch dní na zimných olympijských hrách v Pjongčangu prešla biatlonovým nebom aj peklom. Najprv veľké zlyhanie na strelnici a predčasný koniec slovenského tímu v pretekoch mixštafiet a potom oduševnený a strelecky presný výkon v ženskej štafete, ktorým položila základ mimoriadne cennému 5. miestu.

Paulína Fialková na dvoch streleckých položkách vybielila všetky terče s jedným dobíjaním navyše a Anastasii Kuzminovej odovzdávala na skvelom treťom mieste.

Štastím nakazila všetkých naokolo

"Pred prvou streľbou som bola trochu ´vyklepaná´, ale pred štartom som si povedala, že sú to preteky ako každé iné a ja budem robiť to isté čo vždy a v tomto duchu som sa snažila súťažiť. Som hrdá na seba, ale aj na všetkých Slovákov, ktorí mi odpustili moje zlyhanie v miešaných štafetách," hodnotila Paulína Fialková pre slovenské médiá v Alpensii po pretekoch ženských štafiet.

Kým v utorok len ťažko hovorila premáhajúc plač, vo štvrtom žiarila šťastím a nakazila ním všetkých okolo seba. "Dnešné preteky boli pre mňa veľmi dôležité už len tým, že som sa dokázala postaviť na štart a zvládnuť to. Zvládla som to vďaka všetkým ľuďom a neskutočnému množstvu správ, ktoré som dostala. Všetky boli pozitívne, veľmi mi pomohli. Urobila som si z toho všetkého taký záver, že technika zlyháva aj v dôležitejších situáciách, ako sú jedny biatlonové preteky," pokračovala P. Fialková.

Slovensko na priebežnom treťom mieste

Staršia zo sestier Fialkových vybehla na trať v silnej skupine s Taliankou Vittozziovou, Francúzkou Chevalierovou, Nórkou Solemdalovou či Nemkou Preussovou. Nielen že s nimi bežecky aj na strelnici držala krok, ale dotiahla slovenské kvarteto na priebežné tretie miesto. A to počas prvej časti pretekov štafiet začalo azda prvýkrát na ZOH 2018 v Biatlonovom centre Alpensia výraznejšie snežiť. Samozrejme, stály hosť vietor nemohol chýbať.,





"Prvé kolo bolo ešte dobré, mala som rýchle lyže. Nečakaný sneh brzdí a spomaľuje, mne sa však stále išlo dobre. Dala som si čas na strelnici, aby som trafila, ale zvládla som to. Keď prvý výstrel padne, je to dobré, platilo to aj v mojom prípade. Tá jedna rana mimo? Mohla byť odviata vetrom," referovala so smiechom P. Fialková.

Čo ju nezabilo, to ju posilnilo

Dvadsaťpäťročná Breznianka na záver zdôraznila známu aj mimošportovú frázu "čo ma nezabije, to ma posilní", ktorá sa na ňu v pretekoch družstiev v Alpensii hodí ako uliata. Zimnú olympiádu v Kórejskej republike s piatym a jedenástym miestom v individuálnych pretekoch a piatou priečkou v štafetách nemôže hodnotiť inak ako úspešne.





"Ukázala som, že viem zdvihnúť hlavu a že som biatlonový profesionál. Jedny nezvládnuté preteky ma nemôžu zlomiť. Z kritiky som vyšla silnejšia a verím, že to využijem aj v budúcich pretekoch," dodala P. Fialková.

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Úžasný efekt stál takmer rok práce a spotreboval 42 tisíc zápaliek

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.