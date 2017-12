Netradičné skvelé a zdravé silvestrovské recepty! Tesco prináša inšpiráciu na netradičné silvestrovské recepty, na ktorých si pochutnáte vy, vaši hostia ale napríklad aj vaše deti

BRATISLAVA26. decembra 2017 (WBN/PR) – Doprajme si po vianočných sladkostiach a zemiakovom šaláte na Silvestra niečo zdravé, ale chuťovo výnimočné zároveň.

Na to, až odbije polnoc, čakajú hocikedy aj deti, či už veľké alebo malé. Prinášame vám inšpiráciu na menej tradičné zdravé silvestrovské recepty, na ktorých si pochutnajú všetci.



Domáce carpaccio z červenej repy

Suroviny



2 kusy červenej repy

60 g parmezánu

rukola

olivový olej

soľ

korenie

Repu očistíme a pokvapkáme olivovým olejom. Podľa chuti ju osolíme a zabalíme do alobalu. Repu dáme piecť do predhriatej rúry a pečieme na 200 ° C asi 90 minút. Upečenú repu necháme vychladnúť a olúpeme ju. Repu krájame na veľmi tenké plátky, ktoré kladieme na tanier. Repu pokvapkáme olivovým olejom, ochutíme soľou a korením. Na repu položíme rukolu, plátky syra a nakoniec posypeme píniovými orieškami.

Zeleninové hranolky s bylinkovým dipom

Suroviny



1 šalátová uhorka

1 mrkva

1 červená paprika

200 g Lučiny

150 ml bieleho jogurtu

1 lyžica citrónovej šťavy

2 lyžice jemne nasekaných byliniek

soľ

korenie

Lučinu vymiešame s bielym jogurtom. Pridáme citrónovú šťavu a bylinky. Osolíme a okoreníme. Zeleninu očistíme a pokrájame ju na hranolky. Podávame s bylinkovým dipom.

TIP: Do dipu môžete ešte primiešať na jemno nastrúhaný syr Eidam.

Cuketové zemiačiky

Suroviny



1 cuketa

20 g strúhanky

50 g parmezánu

soľ

korenie

olivový olej

Cuketu očistíme a nakrájame na tenké plátky. Plátky vložíme do väčšej misky a pokvapkáme ich olivovým olejom. Plátky musia byť v oleji dobre obalené. V menšej miske zmiešame parmezán so strúhankou. Pridáme trocha soli a korenia. V tejto zmesi obaľujeme plátky cukety. Predhrejeme rúru a pripravíme pekáč s papierom na pečenie. Obalené plátky cukety pokladáme na papier na pečenie. Cuketové zemiačiky pečieme v rúre na 200 ° C dozlatista.

Jemná tvarohová nátierka pre deti

Suroviny



400 g tvarohu

1 zväzok reďkoviek

1 uhorka

2 vajíčka

2 lyžice kyslej smotany

korenie

soľ

Vajíčka uvaríme na tvrdo a olúpeme. V miske zmiešame tvaroh, kyslú smotanu, nastrúhané vajíčka, soľ a korenie. Nátierku premiešame a podľa potreby ešte dochutíme. Podávame s nakrájanou reďkovkou a uhorkou.

Veselé párty lodičky so syrom, šunkou a zeleninou

Suroviny



3 celozrnné rožky

20 dkg šunky

1 červená paprika

6 cherry paradajok

20 dkg tvrdého syra

10 dkg masla

koriander

farebné špáradlá na jednohubky

farebné kúsky látky

lepidlo

Pripravíme si špáradlá, na ktoré vždy na vrchole nalepíme kúsok látky tak, aby pripomínala vlajku. Lepidlo necháme uschnúť. Šunku si nakrájame na menšie kúsky, rovnako papriku, paradajky na štvrťky, syr na trojuholníky a rožky na kolieska. Kolieska rožkov vždy potrieme maslom, naukladáme na ne šunku a na špáradlo napichneme kúsok papriky či cherry paradajky a trojuholník syra. Lodičky dozdobíme lístkami bazalky.

