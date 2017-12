Netradičné kaprie špeciality na štedrovečernú hostinu!

BRATISLAVA 19. decembra 2017 (WBN/PR) – Tesco prináša inšpirácie na netradičnú štedrovečernú večeru v podobe kaprích receptov.



Kapor so zemiakovým šalátom je klasika, ale prečo to neskúsiť trochu inak? Skúste tento rok na štedrovečernú hostinu pripraviť pečeného kapra s mandľovými lupienkami alebo napríklad kaprie podkovy v parmezánovom cestíčku s cibuľovou omáčkou. Všetky potrebné suroviny nájdete pod jednou strechou v obchodoch Tesco. Alebo, keď už budete mať pripravenú rybu, ostatné vám& môže domov priviesť domov aj naša donášková služba Tesco Online nákupy.

Krémový rybí vývar s& krupicovo-bylinkovými haluškami

Suroviny:



400 g kapra (stačia odrezky mäsa)

1 cibuľa

50 g masla

1/2 zeleru

1 petržlen

1 mrkva

2 zemiaky typu B

500 ml zeleninového vývaru

2 guličky nového korenia

250 ml smotany 33 %

štipka petržlenovej vňate



Rybie odrezky dajte do hrnca. Pridajte cibuľu, ktorú aj so šupkou rozkrojte na polovice. Zalejte vodou, aby mäso bolo ponorené (zhruba 1 liter) a varte asi 15 minút. Vývar sceďte, cibuľu odstráňte, mäso si nechajte bokom do polievky. Na masle orestujte nadrobno nakrájanú koreňovú zeleninu a zemiaky. Zalejte rybím i zeleninovým vývarom, pridajte nové korenie, osoľte a okoreňte. Varte do zmäknutia zeleniny a zemiakov, asi 5 minút. Polievku rozmixujte v krém. Pridajte do nej smotanu a kúsky ryby. Počas varenia polievky pripravte halušky: Maslo vymiešajte s vajcom. Postupne pridávajte mlieko a krupicu, dosoľte a nakoniec rozmiešajte nasekané bylinky. Nechajte chvíľu odležať. Halušky tvarujte lyžicou a vkladajte ich do variacej polievky. Varte ešte 8 minút. Nakoniec polievku ozdobte petržlenovou vňaťou.

Pečený kapor sypaný mandľovými lupienkami

Suroviny:



800 g filiet z kapra

1 citrón

1/2 lyž. rasce

50 g masla

30 g mandľových lupienkov

soľ

olej

Rúru si predhrejte na 180 ° C. Kaprie filety osoľte, posypte rascou a z oboch strán pokvapkajte citrónom. Pekáč vymažte maslom a vložte do neho filety. Tie pečte v rúre 30 minút. Päť minút pred dokončením, posypte kapra mandľovými lupienkami.

TIP: Namiesto mandlí môžete použiť aj cesnakové plátky či kúsky cibule.

Kaprie podkovy v parmezánovom cestíčku s cibuľovou omáčkou

Suroviny:



4 kaprie podkovy

100 g strúhaného parmezánu

1 hrnček polotučného mlieka

1 hrnček polohrubej múky

1 vajce

5 cibúľ

200 ml smotany

500 ml hovädzieho vývaru

olej

soľ



Parmezán premiešajte s mliekom, múkou, vajcom a soľou. Vymiešajte cestíčko, v ktorom obaľte kaprie podkovy. Smažte na oleji dozlatista. Cibuľu nechajte zmäknúť na troške oleja. Prilejte vývar a povarte 15 minút. Nakoniec pridajte smotanu, chvíľku prevarte a odstavte z plameňa. Cibuľovú omáčku rozmixujte tyčovým mixérom. Podávajte s kaprom.

TIP: Ušetrite si prácu s vývarom a použite rýchlejší variant v podobe bujónu. Stačí ho zaliať horúcou vodou!

Tradičné kaprie hranolky

Suroviny:



900 g kaprích filiet

2,5 dcl bieleho vína

3 lyžice oleja

1 balenie korenenej zmesi na ryby

5 strúčikov cesnaku

100 g múky

100 g strúhanky

korenie

olej



Filety si nakrájame na 1,5 cm široké rezance. Tie marinujeme cez noc v zmesi z bieleho vína, oleja, korenia a cesnaku. Druhý deň ich obalíme v múke a strúhanke a vyprážame do zlatista na rozpálenom oleji.

Tip: K hranolkám podávajte kôprovú majonézu s citrónom.

