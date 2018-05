Nestrašil na MS v hokeji 2018 dohral, pre zranenie si nedokáže ani zaviazať šnúrky na korčuliach

"Nedokážem si ani zaviazať šnúrky na korčuliach. Keby som nastúpil, bolo by to odo mňa tak na 15 %. Vyzeral by som ako blbec. Sú tu chlapci, ktorí môžu hrať naplno. Je to oveľa lepšie, akoby som sa tam motal ja. To mi rozhodovanie dosť uľahčilo," povedal podľa idnes.cz 27-ročný útočník Neftechimiku Nižnekamsk v KHL.