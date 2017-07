Nestarnúci Federer si vo Wimbledone zahrá ďalšie grandslamové finále, s Berdychom nestratil set

"Ďalšie wimbledonské finále v mojej kariére vnímam ako privilégium. Som rád, že zajtra budem mať deň voľna na to, aby som si naplno uvedomil, čo všetko sa mi tento rok už podarilo dosiahnuť, a pripravil som sa na zápas o titul. Vlani som tu s Marinom odohral brutálne štvrťfinále a v určitých chvíľach som to mal naozaj komplikované, veď som bol dolu 0:2 na sety. On je skvelý chalan a teší ma, že sa dostal do finále Wimbledonu," povedal Federer, citoval ho web turnaja.