Nesrovnal požiadal o zastavenie prác pod Mostom SNP, proti stavbe sa ozývajú kritici a aktivisti

BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal požiadal spoločnosť Zemegula o okamžité zastavenie prác na stavbe pod Mostom SNP. Novinárom to povedal na pondelkovom brífingu v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Na mieste vstupu do reštaurácie UFO na petržalskej strane Mosta SNP vyrastá nová stavba. Podľa materiálov, o ktorých rokovali bratislavskí mestskí poslanci v rokoch 2017 a 2016, by to malo byť turisticko-cyklistické centrum.

Výsledky štátneho stavebného dozoru

Práce majú zastaviť až dovtedy, kým nebudú známe výsledky štátneho stavebného dozoru. Ten urobia na stavbe, dohodli sa na tom primátor a starosta Petržalky Vladimíra Bajan. „Je to inštitút, ktorý ako jediný dokáže zistiť, čo sa tam deje,“ pripomenul. Zároveň chce, aby sa do veci zapojil aj Krajský pamiatkový úrad Bratislava.



„Zadal som aj internú analýzu, aby právnici zistili, či postup spoločnosti Zemegula neporušuje nájomnú zmluvu a či má mesto právo vypovedať ju,“ pripomenul bratislavský primátor s tým, že k veci sa vyjadrí, až keď bude mať výsledky štátneho stavebného dozoru.

Pozemky pod reštauráciou UFO mesto prenajíma firme Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku na veži. Proti stavbe sa však ozývajú kritici a aktivisti a prirovnávajú ju k privatizácii Mosta SNP. Nová drevená konštrukcia je na mieste, kde pôvodne boli schody i vstup do reštaurácie UFO. Schody tam už nie sú a do reštaurácie sa v súčasnosti turisti dostanú cez dočasný vstup, ktorý na tomto mieste vytvorili.

Nové cyklistické a turistické centrum

Spoločnosťou Zemegula a predĺžením prenájmu pozemkov pod Mostom SNP sa bratislavské mestské zastupiteľstvo zaoberalo v minulých rokoch. „Žiadateľ má záujem o prevádzkovanie vyhliadkovej veže UFO aj naďalej, avšak z dôvodu nutnej investície za účelom rekonštrukcie vstupného priestoru je potrebné predĺžiť lehotu nájmu podľa žiadosti nájomcu do 31. augusta 2039,“ píšu v materiáli zo zastupiteľstva z roku 2016 s tým, že tam vybudujú aj nové cyklistické a turistické centrum.



Túto žiadosť mestské zastupiteľstvo schválilo. Návrhom na schválenie nájmu pozemkov sa poslanci zaoberali aj vlani. Zemegula opäť žiadala prerokovať schválenie nájmu pozemkov pod mostom, pretože súvisia s vybudovaním nového centra.

Aj v minulom roku zastupiteľstvo návrh spoločnosti Zemegula schválilo. Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrád v minulosti v stanovisku k predĺženiu nájmu pozemkov uviedla, že celkový architektonický výraz dostavby musí byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.