Nervozita hráčov Slovana v dueli s Trenčínom, stredobodom pozornosti najmä Filip Hološko

BRATISLAVA 3. decembra (WebNoviny.sk) - Víkendový šláger predposledného jesenného 18. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín sa skončil nerozhodne 1:1.

Na vedúci gól hosťujúceho mužstva v 25. min v podaní 19-ročného Nigérijčana Hilaryho Gonga odpovedal už o dve minúty neskôr dvanástym presným zásahom v tejto sezóne Fortuna ligy český kanonier "belasých" a "čerstvý" otec Jakub Mareš.





Okrem tejto športovej stránky stretnutia si však prítomní "nemohli nevšimnúť" aj to, že kabína bratislavského mužstva pravdepodobne nepôsobí súdržným dojmom. Informuje o tom portál profutbal.sk.

"Za všetko hovoria škaredé pohľady a nervózne reakcie hráčov priamo na ihrisku. Po necelej hodine zápasu s Trenčínom to zašlo ešte ďalej. Rohový kop Slovana preletel šestnástkou bez dotyku a Ubbink len slabo tiesnený Hološkom dobehol s loptou až k šestnástke súpera. Prihral Beridzemu, ten však trafil iba žrď. Defenzívny štít domácich Droppa si vtedy dovolil bývalého slovenského reprezentanta Hološka slovne priučiť bráneniu, ten to emočne nezvládol, horlivo sa za ním rozbehol a v obrane sa strhla mela medzi vlastnými," uvádza v článku spomenutý web.

Mareš neprihral Hološkovi

Najmä skúsený harcovník Hološko pôsobil veľmi nervózne a tréner ŠK Slovan Martin Ševela ho v 62. min vystriedal. Predchádzala tomu útočná akcia bratislavského tímu, ktorú Mareš zakončil sám a neprihral voľnému Hološkovi, bývalý slovenský reprezentant sa iba urazene otočil a rezignovane rozhadzoval rukami.

"Piešťanský rodák si potom tleskol so striedajúcim Oršulom, pohrdol však vlastnou lavičkou, opäť iba zdiaľky nasrdene mávol rukou smerom na trénera, zvyšok realizačného tímu i spoluhráčov a vybral sa opačným smerom. Rozkopol reklamné bannery a s evidentným pocitom krivdy zamieril do priestorov štadióna," informuje portál profutbal.sk na margo "správania" 33-ročného Hološka, ktorý prišiel v lete z austrálskeho FC Sydney a v tomto ligovom ročníku strelil za "belasých" osem gólov.

Vedieť prijať kritiku z radov spoluhráčov

Po stretnutí na Pasienkoch medzi novinárov Filip Hološko neprišiel, rovnako sa "neukázali" ani český defenzívny stredopoliar Lukáš Droppa či srbský kapitán domáceho tímu - obranca Boris Sekulič. Situáciu zhodnotil v krátkosti tréner ŠK Slovan Martin Ševela:





"Počas zimnej prípravy potrebujeme potrénovať na fyzickej i mentálnej stránke. Opäť sa totiž objavujú veci, ktoré by nemali byť ani v jednom kolektíve. Viem, že chalanom záleží na víťazstve, ale treba vedieť prijať aj kritiku z radov spoluhráčov. Je dobré, že si hráči niečo vykričia, ale treba sa k tomu postaviť chlapsky a nereagovať impulzívne. Každý hráč si musí uvedomiť, že sme tu pre jeden cieľ a pracujeme na tom, aby sme Slovan dostali na vyššie priečky a hra mala určité parametre. Ak sa takéto veci stávajú, tak nás to zráža dole a nevrhá to na nás dobrý tieň.“

Aj iní hráči sú hodní ostrej kritiky

Na futbalistov Slovana čaká v jesennej časti Fortuna ligy 2017/2018 ešte duel v Ružomberku proti domácemu MFK, toto stretnutie 19. kola sa uskutoční v nedeľu 10. decembra o 14.00 h. Web profutbal.sk uverejnil spomenutý článok s titulkom:

"Odohral Filip Hološko posledný zápas v belasom drese?" Zároveň však uvádza, že hádzať vinu na jedného, aj keď mal predtým konflikt aj s inými spoluhráčom (Jakubom Marešom, pozn.) a údajne aj predchádzajúcim koučom (Ivanom Vukomanovičom, pozn.), by nebolo správne - aj iní sú hodní ostrej kritiky.

"Letná posila Hološko sa trestu vyhnúť nemôže, po podobných reakciách prichádza väčšinou radikálny a exemplárny, klub však osobnosti potrebuje. Kto je v Slovane Bratislava bez viny? Zimný prievan musí nastať povinne a schladí zaiste nejedného. Minimálne v hlavách," píše v závere článku portál profutbal.sk.

