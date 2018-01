Neplnoleté deti skončili vo väzení, pri lúpežiach im pomáhal aj 12-ročný chlapec

Následne ho ale zvalili na zem a jeden z mladých páchateľov ho udieral päsťou do brucha a snažil sa mu vytiahnuť z vrecka vetrovky ruku, v ktorej držal peňaženku. To sa mu aj podarilo a z peňaženky ukradol 70 eur. O niekoľko hodín však humenskí kriminalisti mladých lupičov zadržali. Obaja tínedžeri, 15-ročné dievča a 16-ročný chlapec, skončili v cele a vyšetrovateľ dal podnet na ich vzatie do väzby, 12-ročný chlapec nie je pre svoj nízky vek trestne zodpovedný.