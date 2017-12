Nenechávajte si platby na poslednú chvíľu

BRATISLAVA 18. decembra 2017 (WBN/PR) – Koniec roka býva pre väčšinu z nás hektický a niektoré povinnosti si nechávame až na poslednú chvíľu. Tak to býva aj s platbami. Aby ste všetko zvládli v pohode a bez stresu, posielame niekoľko inštrukcií, dokedy poslať platby tak, aby adresátovi prišli včas.

Transakcie, ktoré potrebujete vybaviť v pobočke VÚB banky do 24. decembra 2017 a medzi sviatkami, si môžete naplánovať v štandardných otváracích hodinách pobočiek. Počas vianočných a novoročných sviatkov sú otváracie hodiny upravené nasledovne:

nedeľa pondelok, utorok streda až sobota nedeľa pondelok sobota pobočka v bratislavskom obchodnom dome Centrál bude otvorená do 12.00 hod. všetky pobočky budú zatvorené pobočky budú otvorené podľa štandardných otváracích hodín pobočky v nákupných centrách budú otvorené do 12.00 hod. všetky pobočky budú zatvorené všetky pobočky budú zatvorené

„Našim klientom odporúčame, aby si dôležité platby radšej vopred naplánovali a rátali s upravenými otváracími hodinami,“ hovorí Alena Walterová, PR manažérka VÚB banky. Ak chcete, aby bola vaša platba pripočítaná na účet príjemcu ešte v tomto roku, potom neprehliadnite nasledujúce termíny. K úhrade platby v pobočke na účet VÚB predložte príkaz na prevod do 29.12. do 18.00. Na prevod v eurách do inej banky v SR a EÚ je potrebné predložiť príkaz na prevod v pobočke 28.12. do 18.00, pri prevode v eurách mimo EÚ a v cudzej mene mimo VÚB už do 27.12. do 14.00. Príkaz na urgentný prevod v eurách do inej banky v SR a EÚ je potrebné predložiť v pobočke 29.12. do 14.00, v cudzej mene do inej banky v SR a do zahraničia do 29.12. do 11.00 hod.

Elektronické prevody sú na konci roka tiež časovo ohraničené. „Platba cez Internet banking alebo Mobil banking v rámci VÚB vám prejde do konca roka, ak ju odošlete do 29.12. do 20.00 hod. Do inej banky, či krajiny EÚ treba platby v eurách odoslať v ten istý deň už do 8.30 hod., urgentný prevod v cudzej mene do 11.00 a v eurách v rámci SR a EÚ do 15.00 hod.,“ dodáva Walterová.

Termíny na úhrady v kamennej pobočke

prevod v rámci VÚB 29. 12. 2016 do 18.00

prevod v eurách do inej banky v SR a EÚ 28. 12. 2016 do 18.00

urgentný prevod v eurách do inej banky v SR a EÚ 29. 12. 2016 do 14.00

prevod v cudzej mene do inej banky v SR a do zahraničia 27. 12. 2016 do 14.00

urgentný prevod v cudzej mene do inej banky v SR a do zahraničia 29. 12. 2016 do 11.00

Termíny na úhrady cez internet banking

prevod v rámci VÚB 29. 12. 2016 do 20.00

prevod v eurách do inej banky v SR a EÚ 29. 12. 2016 do 8.30

urgentný prevod v eurách do inej banky v SR a EÚ 29. 12. 2016 do 15.00

prevod v cudzej mene do inej banky v SR a do zahraničia 27. 12. 2016 do 15.00

urgentný prevod v cudzej mene do inej banky v SR a do zahraničia 29. 12. 2016 do 11.00

VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete.

