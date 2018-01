Nemocnica v Nitre tvrdí, že 10 eur od tehotnej na urgente vybrala oprávnene

NITRA 11. januára (WebNoviny.sk) – Vybratý poplatok od tehotnej pacientky, ktorá prišla na gynekologický urgentný príjem Fakultnej nemocnice Nitra s podozrením na predčasný pôrod, bol podľa vedenia nemocnice oprávnený.

Kritika na sociálnych sieťach

Pacientka s manželom na sociálnych sieťach postup službukonajúcej lekárky kritizovali. „Ženy pred pôrodom, aj keď uvidia krv, vodu, kŕče, budú čakať, aby zbytočne neplatili desať eur a ohrozia život dieťatka?“ napísal manžel pacientky na sociálnej sieti.





Nemocnica v stredu zvolala brífing, aby sa vyjadrila ku „kolujúcich klamstvách na sociálnych sieťach“. Ako povedal medicínsky riaditeľ nemocnice Marián Bakoš, 21-ročná pacientka prišla 1. januára o 18:00 v 36. týždni tehotenstva na urgentný príjem s podozrením na odtekanie plodovej vody, čo sa nepotvrdilo.

„Pacientka prišla bez výmenného lístku, nebola odoslaná z lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), čiže je plne v kompetencii vybrať poplatok 10 eur. Lekárka nepochybila,“ skonštatoval Bakoš. Zároveň dodal, že lekárka podala zdravotnú starostlivosť správne a vyhodnotila, že nešlo o akútny stav. Pacientka je v poriadku, zatiaľ ešte neporodila.

Kolektív kliniky je šokovaný

Prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Miloš Mlynček doplnil, že lekárka urobila také vyšetrenia, ktoré sa napríklad v Anglicku zdravej tehotnej žene vôbec nerobia – ultrazvuk, meranie prietokov pupočníka a vyšetrenie akcie srdca plodu na monitore.

„Preto je celý kolektív našej kliniky šokovaný, že za takúto nadštandardnú starostlivosť sa spustila mediálna kampaň za desať eur. Lekári ani sestry nemocnice o týchto poplatkoch nerozhodli, je to vec ministerstva zdravotníctva a financií,“ zdôraznil Mlynček a dodal, že za takéto vyšetrenia sa v iných krajinách platia vysoké sumy. „Namiesto poďakovania sa spustil ošiaľ, že čo sme si to my dovolili spraviť,“ hovorí Mlynček.

Zavedenie poplatku považujú za dobrý krok

Ako dodal primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky Marián Matejka, poplatok sa môže znížiť z desať eur na dve eurá u pacienta, ktorého poslali z LSPP a má výmenný lístok, ak ošetrenie trvalo viac ako dve hodiny alebo ak sa jedná o nejaký úraz. Oslobodený od platenie je iba ten pacient, ktorý zostáva hospitalizovaný. „Dotyčná pacientka by to teda nikdy nemala zadarmo, pretože nezostala u nás hospitalizovaná,“ vysvetlil Matejka.

Zavedenie desaťeurového poplatku považuje Bakoš za dobrý krok, ktorého cieľom je zamedziť zneužívaniu pohotovostnej služby. Pacienti podľa neho často chodili po práci vo večerných hodinách, i keď si to ich stav nevyžadoval a mohli navštíviť lekára v bežných ordinačných hodinách.

Posledný rok – dva zároveň výrazne narástol počet pacientov, ktorí do nitrianskej nemocnice prichádzajú z okolitých okresov, napríklad zo Zlatých Moraviec, Šale, Galanty, Komárna či Partizánskeho. Urgentné príjmy sú preplnené.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.