Nemecký tím posilnia na MS v Dánsku nielen solídne posily z NHL, ale aj z olympiády v Pjongčangu

BERLÍN 17. apríla (WebNoviny.sk) - Dve solídne posily z NHL hlási nemecká hokejová reprezentácia v súvislosti s blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Dánsku (4.- 20. 5.). Nemcov posilní útočník Edmontonu Leon Draisaitl aj obranca New York Islanders Dennis Seidenberg.



Zatiaľ čo Draisaitl už je na ceste do Berlína, kde si nemecká reprezentácia rozložila svoj hlavný stan, Seidenberg sa medzi krajanmi objaví v priebehu budúceho týždňa. Nemci sú strieborní medailisti z nedávnych ZOH v Pjongčangu, ale vo víkendových prípravných zápasoch pred MS 2018 dvakrát podľahli Slovákom (1:2 sn a 1:4).

Ambíciou je postup do štvrťfinále

"Veľmi sa tešíme na príchod Leona už v tejto skorej časti prípravy. So svojou hernou kvalitou môže dostať hocijaký tím na vyššiu úroveň," povedal tréner Nemcov Marco Sturm na webe IIHF. Ambíciou Nemecka na MS v Dánsku bude postup do štvrťfinále, čo sa im podarilo nielen na ZOH v Pjongčangu, ale aj pred rokom na "domácom" svetovom šampionáte v Kolíne nad Rýnom.



"Vždy rád reprezentujem svoju krajinu, ak je tá možnosť. Je vždy výnimočné obliecť si národný dres. Som hrdý na to, že sa predstavím v tíme strieborných medailistov z olympijských hier," povedal Draisaitl. V práve vrcholiacej sezóne NHL tento 22-ročný útočník strelil 25 gólov a bol druhým najlepším strelcom Edmontonu po superhviezde Connorovi McDavidovi, ktorý bude v Dánsku reprezentovať Kanadu.

Pridajú sa aj hrdinovia z olympiády

V tíme Nemecka vo víkendových zápasoch proti Slovensku chýbali viacerí hrdinovia zo ZOH 2018, ale postupne by tiež mali posilniť výber Marca Sturma na svetovom šampionáte. Z nemeckého play-off by sa do reprezentácie mali dostaviť Moritz Müller, Sinan Akdag, Yasin Ehliz a Matthias Plachta, zo zámorskej AHL očakávajú príchod Markusa Eisenschmida.

Nemci budú hrať na MS 2018 v základnej skupine v Herningu proti Kanaďanom, Fínom, Američanom, Nórom, Lotyšom, Dánom a Kórejčanom.





