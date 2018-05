Nemecká polícia vykonala raziu v utečeneckom centre, nevyhla sa fyzickému násiliu

BERLÍN 3. mája (WebNoviny.sk) - Nemecká polícia vo štvrtok vykonala raziu v centre pre utečencov a migrantov v Ellwangene na juhu krajiny. Na zásahu sa zúčastnilo podľa nemeckých médií niekoľko stoviek policajtov.

Vyhýbal sa vyhosteniu

Tí si prišli do centra po migranta z Toga, ktorý sa vyhýba vyhosteniu do Talianska. Podľa rozhodnutia nemeckých úradov tento občan Toga vstúpil na územie Európskej únie práve v Taliansku, a tak má podľa pravidiel EÚ o azyl požiadať tam a nie v Nemecku.



Štvrtkový zásah nasledoval po tom, čo sa nemeckí policajti pokúšali vyhosteného občana Toga zadržať už v pondelok, no stretli sa v centre v Ellwangene s nečakaným odporom zo strany jeho spolubývajúcich, keď sa podľa policajných správ 150 až 200 utečencov z Afriky rozhodlo zatýkaného muža brániť.

Nešlo to hladko

Podľa Bernharda Webera, zástupcu policajného šéfa z neďalekého Aalenu, sa v pondelok obyvatelia utečeneckého centra dopustili voči policajtom aj násilia.

To nechýbalo ani pri štvrtkovej policajnej razii - podľa nemeckých médií po zásahu polície museli previezť do nemocnice so zraneniami troch utečencov a jedného policajta. Ďalší ôsmi utečenci z Afriky utrpeli menšie zranenia a boli ošetrení na mieste.

