Nemci si volia nový parlament, kancelárka Merkelová zrejme obháji svoj mandát

BERLÍN 24. septembra (WebNoviny.sk) - V Nemecku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby, ktoré rozhodnú či kancelárka Angela Merkelová obháji svoj mandát aj do ďalšieho funkčného obdobia.

Jej Kresťanskodemokratická únia Nemecka/Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CDU/CSU) je výrazným favoritom hlasovania a podľa najaktuálnejších prieskumov by tento konzervatívny blok mohol získať 34 až 37 percent hlasov.

Schulz je hlavným vyzývateľom

Merkelovej hlavný vyzývateľ Martin Schulz je so svojou Sociálno-demokratickou stranou (SPD) na druhom mieste s podporou 21 až 22 percent. Podľa prieskumov by sa do Spolkového snemu dostala aj krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá môže získať 10 až 13 percent hlasov.





Ak by sa výsledky hlasovania naplnili, bolo by to prvý raz po 60 rokoch, čo by sa do parlamentu dostala takáto strana. Okrem toho by kreslá v sneme mohli dostať aj ľavicová strana Die Linke s 9,9 percentami, Slobodná demokratická strana (FDP) s 9,2 percentami a strana Zelených so 7,6 percentami.

Migrácia bola horúcou témou

Voľby sú prvým celonárodným hlasovaním odkedy Merkelovej vláda otvorila dvere Nemecka utečencom v roku 2015, čo viedlo k príchodu takmer 900-tisíc ľudí do krajiny. Práve migrácia a národná bezpečnosť boli v predvolebnej kampani horúcimi témami, ktorým sa kandidáti venovali.

Otázka prílevu migrantov do krajiny pritom pomohla AfD, ktorá sa stavia proti migrantom a islamizácii, k získaniu väčšej podpory vo verejných prieskumoch.





O budúcnosti nemeckej vlády môže rozhodnúť 61,5 milióna voličov, ktorí majú k dispozícii dva hlasy. Prvý je priamym hlasom pre kandidátov z 299 volebných obvodov, druhý je pre jednu z politických strán.

Každý kandidát, ktorý vo volebnom obvode vyhrá, sa dostane do Spolkového snemu, strana však potrebuje päť percent hlasov celonárodne alebo minimálne tri kreslá z volebných obvodov, aby v ňom mohla byť zastúpená.

Volebné miestnosti sú otvorené od 8:00 a zatvoria sa o 18:00, krátko potom by mali byť podľa predpokladov známe aj prvé predbežné výsledky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.