Neistota Trumpovho výstupu v Davose, situáciu komplikuje núdzový režim

WASHINGTON 22. januára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump mal v piatok vystúpiť na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, pričom jeho prejav mal celé toto prestížne podujatie zakončiť.

Neschválený rozpočet

Podľa najnovších informácií z Washingtonu však nie je isté, či Trump do Davosu pocestuje. Na vine je situácia okolo neschváleného rozpočtu Trumpovej administratívy, ktorá cez víkend vyústila do stavu, keď americká vláda a verejné inštitúcie fungujú len vo veľmi obmedzenom režime.





"Nemyslím si, že je to veľmi pravdepodobné," odpovedala v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabee Sanders na otázku, či Trump poletí do Davosu aj v prípade, ak by dovtedy stále nebol schválený rozpočet. "Našou prioritou je zabezpečiť, aby vláda opäť začala fungovať," dodala.

Plánovaná návšteva Poľska

Okrem Trumpa mala do Davosu cestovať aj delegácia ministrov a nižších úradníkov americkej vlády. Odletieť mali už v pondelok, čo sa však nestalo.

V Davose očakávali aj šéfa americkej diplomacie Rexa Tillersona, no aj z jeho ministerstva prišla v pondelok informácia, že ak sa rozpočet nepodarí prijať do stredy, Tillerson si skráti návštevu Európy a namiesto do Davosu pocestuje naspäť do Washingtonu. V takomto prípade by odpadla aj jeho plánovaná návšteva Poľska, kam mal odletieť z Davosu.

Americký Kongres

V USA začala od polnoci z piatka na sobotu pracovať vláda a všetky vládne inštitúcie v núdzovom režime. Na vine je konflikt medzi republikánmi a demokratmi, ktorý sa prejavil neschválením rozpočtu Trumpovej administratívy v Senáte, hornej komore amerického Kongresu. Obe strany sa navzájom obviňujú z toho, kto za vzniknutú situáciu môže.

Neschválenie rozpočtu okrem iného znamená, že v čase, kým bude vláda pracovať v núdzovom režime, budú zabezpečené len tie najnutnejšie služby, pri ktorých je nereálne, aby nastal výpadok, ako je napríklad práca bezpečnostných zložiek či zabezpečenie letovej kontroly nad územím USA.

Takáto situácia je síce výnimočná, ale nastala viackrát už aj v minulosti. Konkrétne za posledné štvrťstoročie bola americká vláda v núdzovom režime po neschválení rozpočtu už trikrát, a to v rokoch 1995, 1996 a 2013.

