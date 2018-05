Nehrali sme náš systém a zaslúžene sme prehrali, hovorí kapitán Sekera po prehre s Ruskom

KODAŇ 14. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti nepodali očakávaný výkon v pondelkovom dôležitom súboji proti Rusom na majstrovstvách sveta v Dánsku. Po dvoch inkasovaných góloch v prvej tretine a ďalších dvoch v závere do prázdnej bránky odišli Slováci z ľadu kodanskej Royal Areny bez bodu aj gólu.

Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsaya nedokázali nadviazať na obetavý a oduševnený výkon zo sobotňajšieho zápasu proti Švédsku, z ktorého vydolovali bod za prehru 3:4 po predĺžení. Príčinu kolísavej formy nedokázal pomenovať ani kapitán Andrej Sekera.,

Chcú "vyšachovať" súpera a dávať góly

"Nemyslím si, že je ťažké zopakovať výkon proti dvom silným súperom za sebou. Normálne mužstvá to dokážu. Neviem, prečo my nie. Jeden zápas hráme super a druhý úplne odlišne. Naozaj neviem, či je to mentalita alebo niečo iné. Akoby prišiel vymenený tím, potom dostaneme pár gólov a ožijeme, ale, bohužiaľ," skonštatoval po pondelňajšom dueli Sekera, skúsený obranca Edmontonu Oilers.

Víťazstvo Rusov nebolo náhodné, najmä v prvej tretine dominovali, Slovákov nepustili takmer k ničomu a prestrieľali ich 17:2. "Rusi nám nepožičali puk 60 minút, my sme sa naháňali, nehrali sme náš systém, nemali sme ´nohy´ a zaslúžene sme prehrali. Dnes sme na to nemali, treba sa pozrieť do zrkadla," kriticky zhodnotil Sekera a ešte dodal:

"Ak by sme dali kontaktný gól, možno by sme to mohli preklopiť. Mali sme jednu, dve šance a z toho sa dnes góly nestrieľajú. Hokej sa nehrá po rohoch, ale pred bránkou. My chceme ´vyšachovať´ súpera a dávať góly do prázdnej bránky, no tak sa to už nehrá."

Teoretická šanca na postup

Slovensko má v tabuľke "áčka" na konte 8 bodov a v utorok čaká na zverencov Craiga Ramsaya záverečné vystúpenie v základnej skupine proti už istému "vypadávajúcemu" Bielorusku (16.15 h).



Slováci stále majú teoretickú šancu na postup do štvrťfinále, ak zvíťazia a Francúzi predtým neprehrajú so Švajčiarmi (12.15 h). "Ak by sme hrali vždy 60 minút, mali by sme veľkú šancu na postup, lenže máme výpadky a tie na konci mrzia. Taká je však realita, taký je šport. Spoliehať sa na niekoho iného sa niekedy pošťastí a inokedy nie," uzavrel smutný Sekera.

