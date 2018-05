Nehrali sme dobre a taký bol aj výsledok, hovorí kapitán Sekera po nezdare so Švajčiarmi

KODAŇ 7. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia nemá za sebou vydarený vstup do 82. majstrovstiev sveta v Dánsku.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho počas víkendu získali z dvoch duelov iba jeden bod. V sobotu večer podali bojovný výkon a , o deň neskôr po o poznanie horšom výkone .

Na súpera nenašli účinnú zbraň

Kapitán Andrej Sekera nebol s druhým vystúpením vôbec spokojný. "Švajčiari hrali lepšie celý zápas, my sme sa to snažili trochu vyrovnať. Zlepšili sme sa v druhej tretine, ale celý zápas nám nestačili nohy," povedal 31-ročný obranca, ktorý pôsobí v zámorskej NHL v klube Edmonton Oilers.

Počas nedeľňajšieho súboja proti Švajčiarom viackrát neveriacky krútil hlavou. "Bol som trochu frustrovaný. Nie z toho, že nedokážeme niečo urobiť, ale z toho, že sme vôbec nekorčuľovali a nepomáhali jeden druhému. Ťažko sa takto hrá hokej, keď nekorčuľujeme," prezradil.

Prvá polovica v ofenzíve patrila jasne švajčiarskemu výberu, v druhej sa síce snažili Slováci niečo urobiť s výsledkom, no nenašli účinnú zbraň na defenzívu súpera. "V tretej tretine sme hrali trochu lepšie ako predtým, ale Švajčiari zaslúžene zvíťazili. Boli lepší korčuliarsky, hrali jednoducho a účelne," myslí si Sekera.

Chýbali emócie, iskra a nadšenie

Slovenskému výberu v nedeľu večer v porovnaní so sobotou chýbali emócie, iskra a nadšenie. "Netuším, prečo to tak bolo. Nemôžeme sa vyhovárať, že to bol druhý duel za dva dni. Každý tu hrá v takejto frekvencii. Každý z nás vie, ako sa má na to pripraviť. Nehrali sme dobre a taký bol aj výsledok," nevykrúcal sa kapitán tímu SR.

Po prvom víkende a dvoch zápasoch má Slovensko na svojom konte bod: "Poviem to takto, je to lepšie ako nemať žiadny," na tvári sa mu však zračilo sklamanie.

V pondelok má slovenská reprezentácia voľno, popoludní ju čaká tréning. "Ďalší zápas odohráme v utorok proti Rakúsku a ak chceme pomýšľať na víťazstvo, tak musíme zlepšiť korčuľovanie. Tam musíme začať," poznamenal Andrej Sekera.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.