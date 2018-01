Nedá sa byť zároveň v Európskej únii aj mimo nej, odkázal Macron do Londýna

LONDÝN 20. januára (WebNoviny.sk) - Veľká Británia si nemôže užívať výhody členstva v Európskej únii, a zároveň jej členom nebyť.

V rozhovore pre televíziu BBC, z ktorého úryvky prenikli v sobotu ešte pred jeho odvysielaním do médií, to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Rozhovor nahral novinár z BBC Andrew Marr ešte vo štvrtok počas Macronovej návštevy v Londýne, no v plnom znení ho BBC odvysiela až v nedeľu.

Macronov odkaz stúpencom brexitu

Macron v rozhovore odkazuje stúpencom brexitu spomedzi britských politikov, že špeciálne partnerstvo, ktoré by malo fungovať medzi Londýnom a Bruselom po vystúpení krajiny z únie, sa musí riadiť pravidlami EÚ.





Londýn podľa Macrona napríklad nemôže mať plný prístup na európske trhy a zároveň neuznávať základné princípy únie vrátane voľného pohybu osôb či nadradenosti jurisdikcie európskych súdov.

Ak si chce Veľká Británia zachovať prístup na európsky voľný trh, musí podľa Macrona okrem iného naďalej prispievať do rozpočtu EÚ, a tiež musí dodržiavať štyri základné slobody, ktoré sú podstatou jednotného trhu, a síce voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Mayová presadzuje tvrdý brexit

Macronove vyhlásenie je podľa agentúry AP určené najmä stúpencom takzvaného tvrdého brexitu, ktorí presadzujú model, v rámci ktorého Veľká Británia okrem iného opätovne nadobudne plnú kontrolu nad svojimi hranicami a prestane uznávať jurisdikciu európskych súdov, na druhej strane by však boli radi, keby mala naďalej neobmedzený prístup na európsky jednotný trh. Stúpenkyňou tvrdého brexitu je aj britská premiérka Theresa Mayová.

Zároveň aktuálne Macronove slová podľa AP určite rozladia tých britských politikov, ktorí sa doteraz spoliehali na to, že s Macronom bude vo veci brexitu ľahšia reč ako s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Tá podobné stanoviská, ako Macron predstavil v rozhovore pre BBC, prezentovala aj doteraz.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.