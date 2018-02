Nebolo všetko zlé, boli v hre aj pozitívne veci, hodnotí Šatan vystúpenie Slovákov na olympiáde

KANGNUNG 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti zvládli iba jednu tretinu kvalifikačného súboja o postup do štvrťfinále s Američanmi na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Stav 0:0 a solídna obranná hra dávali nádej, že by to mohol byť zápas o jednom-dvoch góloch a že by mohli skončiť v americkej bránke.

Začiatok druhej tretiny však všetko zmenil. Prvý americký zásah po chybe v rozohrávke a druhý po ukážkovo využitej presilovke o dvoch hráčov znamenali elegantný náskok hráčov USA, ktorý sa už len ťažko dobiehal.

Päťminútové vylúčenie Čajkovského

Nemusel byť, keby obranca Michal Čajkovský nepredviedol zbytočný skrat a nenechal sa vylúčiť na 5 minút a do konca zápasu. Zhoda zlých náhod chcela, že v tom istom čase došlo aj k stretu Ladislava Nagya s brankárom USA Ryanom Zapolským a ten bol prísne posúdený dvojminútovým trestom pre slovenského útočníka.





"Úvod druhej tretiny s faulami a vylúčeniami nesignalizoval nič dobré a ani to dobre nedopadlo. Američania mali ešte vyššiu efektivitu pri zakončení ako v prvom zápase. Hrali veľmi dobre, vôbec neboli nervózni. Mali mladé a rýchle mužstvo. Zaslúžene zvíťazili. Boli ešte silnejší ako v zápase v základnej skupine. Samozrejme, prehra a predčasný koniec nás všetkých mrzia, najmä hráčov," vyhlásil pred slovenskými médiami generálny manažér hokejového tímu SR v Pjongčangu Miroslav Šatan.





Pozitívne veci, na ktorých sa dá stavať

Šatan primárne odmietol kritiku tímu na základe nevydareného zápasu proti Spojeným štátom americkým. Slováci s omladeným kádrom a s viacerými medzinárodne málo ostrieľanými hráčmi získali v troch zápasoch základnej B-skupiny 4 body a len o jeden gól im ušiel priamy postup do štvrťfinále. Na druhej strane, proti Američanom hrali dvakrát a nepoučili sa z chýb z prvého duelu (1:2), práve naopak, opäť doplatili na zbytočné vylúčenia.





"Keď sa pozriem na celý turnaj, sú tam aj pozitívne veci, na ktorých sa dá stavať do budúcnosti. Mali sme dve veľké šance, možno aj vyhrať skupinu alebo ísť do osemfinále z vyššej nasadzovacej pozície. Súhlasím, že brankári podali veľmi dobré výkony a boli naši najlepší hráči. Ďalšie herné činnosti ukázali rezervy. Vo veľkých rýchlostiach, ako sa hralo, sa vyskytli chyby. Potom prišli vylúčenia, čo vyplývalo z vysokého tempa aj psychického tlaku. Najmä mladíkov tieto zápasy otestovali. Jeden gól nás v zápase so Slovinskom delil od štvrťfinále. To mrzí najviac. Z takýchto prehier a sklamaní sa však dá do budúcnosti veľa naučiť. Verím, že si z toho niečo zoberieme a poučíme sa. To sme povedali hráčom v šatni po nevydarenom zápase s USA," zhodnotil Šatan.

Do tímu ďalší mladí hráči

Niekdajší skvelý kanonier vzal na seba nevďačnú úlohu manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie, aby zastavil niekoľko rokov trvajúci výsledkový aj herný pokles.

Šatan zavolal k A-tímu kanadského trénera, ktorý sa snažil hráčom vštepiť prvky zámorského hokeja. Ukázalo sa, že na olympijskom fóre s prevahou hráčov zo slovenskej a českej najvyššej súťaže, Slováci kolísavými výkonmi nemali na najlepších.

"Nebolo všetko zlé. Boli v našej hre pozitívne veci, na ktorých sa dá stavať do budúcnosti. Odohrali sme vyrovnané zápasy v skupine. Trend, ktorý sme v reprezentácii nastavili, bol v zápasoch vidieť. Bolo tam niečo, v čom treba pokračovať a ísť ďalej. Už možno na najbližšom veľkom turnaji, majstrovstvách sveta. Nie je vylúčené, že pribudnú ďalší mladí hráči do tímu v jeho personálnej prestavbe a zmene systému, ktorý chceme hrať," zakončil Šatan.

